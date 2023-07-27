Юрий Игнат – эксклюзивное интервью спикера ПСУ

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Как именно устроена Противовоздушная оборона Украины, почему невозможно защитить всю территорию страны, как и почему Россия атакует портовую инфраструктуру юга — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия активно атакует украинские порты на юге и агропромышленную отрасль. Цель — уничтожить все?

— В последнее время противник действительно атакует наши южные области, в том числе порты. А портовая инфраструктура крайне важна для государства. Речь ведь не только о зерне, а вообще обо всем, что можно вывозить тяжелыми кораблями, а уже дальше доставлять в любые уголки мира.

Читайте также:

Это большие объемы, железная дорога их не тянет, и противник это прекрасно понимает. Сначала, осенью, он атаковал наш топливно-энергетический сектор, успеха не добился. Теперь, после выхода из "зернового соглашения", перешел на порты и суда.

Последствия ракетного удара в Одессе. Фото: ОК "Юг"

Понятно, что от этого будет страдать и наша экономика, и многие страны в мире, которые зависимы от украинской аграрной продукции.

Еще один террористический акт, который совершается сейчас. Это характерно для России еще со времен Голодомора и она продолжает этот геноцид дальше.

На одной из ставок президент Зеленский призвал укрепить воздушное пространство Одесской области. Как идут дела в этом направлении?

— Враг атакует разные регионы, прямо сейчас в эпицентре Одесщина, порты и терминалы по хранению зерна. Но в общем, нужна защита не только Одесщины, ведь сегодня у врага одни цели, а завтра — другие.

Украину надо защищать и усиливать в целом, в частности, средствами ПВО. Непременно, нам необходимы Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS.

С IRIS-T будет труднее, потому что Германия не может сделать их больше, чем на это способно ее производство. Кстати, это один из новейших технологических комплексов, который Украина имеет сегодня.

ЗРК IRIS-T. Фото: Новини.LIVE

Отлично показал себя Patriot. Хотя он и не новый (ЗРК Patriot разработан в 1963-1976 гг. в США. - ред.), но модернизирован и уже сбил "неимеющиханалогов" российские ракеты Кинжал.

Усиливаться нужно всеми системами, в частности, ПВО сухопутных войск. Нужно оружие, способное противостоять шахедам, которых, возможно, уменьшаться не будет. Противник ведь планирует открывать у себя заводы по их производству.

Поэтому да, президент имел в виду Одесщину, но мы понимаем, что прикрывать нужно всю Украину. Одещина атакуется отдельными типами ракет, о которых все уже несколько начали забывать. Это те же Оникс (сверхзвуковая противокорабельная ракета. - ред.) из берегового комплекса "Бастион", которыми они достают до Одесщины.

Эта ракета, как и Х-22, имеет ограниченную дальность до 600 км. Но это при условии, что она летит на максимальной высоте. Чем выше летит ракета, тем дальше она будет лететь к своей цели. Соответственно увеличивается и радиус, и поражение.

Запуск ракеты Оникс. Фото: wikipedia

Если она будет прижиматься к земле на 100-200 метров, то расстояние ее полета будет сокращаться в разы. Поэтому противник и применяет Оникс именно по украинскому югу.

Ну и Калибры тоже особенная угроза для Одесщины. К примеру, в сторону Киевщины или Львовщины они летят 30-40 минут от места пуска. А Одесская область находится практически на линии пусков. Морское побережье — это линия фронта на сегодняшний день. Поэтому в Одесскую область Калибры долетают значительно быстрее.

В общем, противник выбирает те маршруты, где ему легче пройти ракетами и дронами. Ищет более слабые места, поэтому ПВО для Украины много не бывает.

Сколько именно установок современного ПВО нужно для защиты Украины?

— На самом деле, считают не установками, а подразделениями. К примеру, на одну батарею Patriot и NASAMS идет до 8 установок. Но ими невозможно перекрыть всю нашу территорию и поставить батарею ПВО на каждом квадратном километре.

Из чего вообще состоит батарея? Это командный пункт, радар и пусковые. Чем больше пусковых – тем больше боевых способностей имеет комплекс, батарея или дивизион. Поэтому сосчитать трудно, ведь Украина очень большая.

Дальность поражения NASAMS и IRIS-T — 40 км. Соответственно, сколько ПВО бы нам ни давали, мы не сможем перекрыть все государство. Да и вообще такой практики нет ни в одной стране мира.

Пусковая установка ЗРК NASAMS. Фото: Новини.LIVE

Разве что перекрыть по линии границы, но поверьте, в любом случае тоже будут пролетать.

Поэтому защищаются локально крупные города-миллионники, стратегические объекты, объекты критической инфраструктуры, которых у нас много, атомной энергетики.

Остальные объекты перекрываются малым ПВО, например, мобильными группами. Но ночью они не очень эффективны, ведь чтобы попасть по целе —ее нужно видеть визуально.

Поэтому речь идет о многоцелевом истребителе, который является частью ПВО в тех местах, где оно слабее. Истребители обеспечивают прикрытие из воздуха, как это делают все страны мира.

Единственное, чего они делать не могут – это перехватывать баллистические ракеты. Здесь работает только Patriot и SAMP/T.

Много разговоров о воздушном усилении Киева. К примеру, Виталий Кличко говорил, что столицу сейчас защищает лучшая ПВО мира.

— Видел ту ПВО и экипажи, которые счастливы работать на них. Это Patriot, NASAMS и другие. Комплексы новые и работают полностью: одна ракета — одна цель. Меньше человеческого фактора, можно включить автоматический режим и пойти спрятаться в укрытие. Все, что будет в воздухе, будет уничтожаться. Эта техника может уничтожать и баллистику.

Очень многие вопросы задают, почему Киев лучше или хуже защищен. Первое – столицу нужно защищать, тут без вариантов. Куда больше бьют – там и будет стоять больше средств. А бьют по Киеву мощно. Ни одна столица в мире не переживала столько ракетных атак, как наша.

Но при этом не нужно уменьшать атаки на Харьковщину и Днепропетровщину, куда тоже прилетает много.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Reuters

В общем, Киев — большой сам по себе и нужно много средств, чтобы перекрыть весь город. Тоже часто спрашивают: почему взрывы в городе? Это не так. Пока ракета настигнет вражескую, перехватит ее и пока этот обломок будет падать — он может пролететь еще 10 км в падении. Поэтому в случае воздушных тревог нужно прятаться.

Результат, который показывает наша ПВО, достигается потом и кровью людей. Это очень сложно.

Когда такое ПВО, как в Киеве, будет в других городах-миллионниках?

– Первую часть ответа я уже сказал. Вторая часть – читаем российские паблики. Что они пишут? К примеру, "вот они Киев себе прикрыли, а вы идите и умирайте под Бахмут".

Россияне часто манипулируют темой перекрытого Киева. Это ИПСОшная тема, чтобы подстрекать жителей других городов и сеять зраду.

Но ПВО будет, у нас уже были положительные сигналы после саммита НАТО. Афишировать, что будет и когда мы не будем. Иногда заявления о чем-то делаются, а это о чем-то уже у нас. Вот такая коммуникация, чтобы враг не знал точной информации.

Также у нас есть постоянная потребность в ракетах, ежедневно отражающих атаки. Это тысячи ракет и их тоже надо где-то брать.

Сколько ракет выпускает украинское ПВО, чтобы сбить одну вражескую?

— Иногда и четыре, как особенно было в начале войны.

По классике на одну цель выпускаются две ракеты, но решение принимает командование. Если это IRIS-T – достаточно одной. Если БУК, то могут идти две. Ракеты для нас сегодня бесценны. Ими мы защищаем и наши войска, и наших жителей.

Зенитно-ракетная бригада ВСУ. Фото: FB/Воздушные Силы

Наша 96-я бригада (96-я Киевская зенитная ракетная бригада - ред.) — очень эффективная. Хотелось бы, чтобы как можно больше бригад имели такое вооружение, как эти ребята. 96-я охраняет Киевщину и север Украины — в целом подчинена командованию Центр.

Но в условиях ротации она также ведет боевое дежурство на разных участках. Нет такого, чтобы одна зенитная бригада работала в одном месте. Все они защищают страну ровно и имеют большой боевой опыт.

Конечно, дроны хотелось бы уничтожать более рациональным оружием, более дешевым, как пулеметы, стрелковое, ПЗРК. Но ночью они не очень эффективны, поэтому по шахедам в основном работают зенитно-ракетные войска.

Кстати, почему Россия достаточно часто атакует Украину именно ночью?

– Первое, страна спит. Во-вторых, меньше визуальных привязок. Их атаки уже не назовешь эффектом неожиданности, потому что шахеды запускают, как по графику — в 23 часа. Как правило, после них летят ракеты.

Работа ПВО по дронам в небе над Киевом. Фото: Reuters

Запуском шахедов враг отслеживает воздушные силы над Украиной с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Они видят, где по шахедам работают истребители, а где ПВО и анализируют, как и где мы справились. Уже после этого, с учетом всей информации, в том числе агентурной, летят ракеты.

Шахеды из партии в 1600 штук уже использованы. Теперь враг запускает те, что собираются непосредственно в России?

— Наверное, Иран хочет снять с себя ответственность за поставки дронов и поставляет детали в Россию, как будто она сама их производит. Мы когда будем находить обломки – будем видеть комплектующие европейских или заокеанских фирм и снова будем задавать вопросы "а как же так?" Нам будут разводить руками, мол, мы не знаем, мы вроде бы все контролируем.

Понятно, что враг будет делать все для того, чтобы получить ему все необходимое. Есть страны, которые продолжают сотрудничество с Россией, есть Иран, который может доставлять все необходимое. Потому какая там партия шахедов и чья она… По-моему, пока не смогут дожать Россию экономически, она будет этим заниматься.

Это касается и производства ракет. Да, они не будут производить такими партиями, как в 2000х, когда Россия имела огромный прирост экономики от нефтегазового сектора. Миллиарды разворовывались, но в то же время россияне вкладывались в орудие для убийства. В оружие, высокотехнологические самолеты и вертолеты.

Они значительно превосходят нас. Запас в крепости у них есть. Поэтому Россию нужно лишить в первую очередь экономических достижений.

По всей видимости, враг будет продолжать массированные ракетные удары по Украине.

— Для нанесения воздушного удара по Украине Россия должна накопить ракеты. Но Воздушные силы всегда готовы, будем отражать атаки.

Запуск вражескими войскам ракет Калибр. Фото: РосСМИ

Например, Калибры врагом используются втрое меньше авиационных. Об этом свидетельствует статистика нанесения ракетных ударов по Украине с сентября 2022 года. Этот показатель составляет 1:3.

Очевидно, производство Калибров требует больше времени. Это изготовление, доставка на корабли.

Не хочу пугать кого-то, потому что как только я что-то говорю, сразу пишут: "Воздушные силы предупредили".

В целом в Украине уже некого пугать и нечем. Все, что могла показать Россия, она уже показала. Будут запускать – будем сбивать. Здесь без вариантов мы это уже умеем делать.

Во второй части интервью с спикером Воздушных Сил Юрием Игнатом читайте о том, когда же наконец Украина получит знаменитые истребители F-16, где именно они будут базироваться, какое ракетное вооружение производит Украина и действительно ли до конца года могут открыть гражданские аэропорты для приема пассажирских самолетов.