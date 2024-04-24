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В Харькове раздаются взрывы — что известно об обстреле

24 апреля 2024 00:38
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Харькове сейчас ночью 24 апреля - что известно
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Associated Press
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрывы прогремели в Харькове сейчас, ночью в среду, 24 апреля. Российские оккупанты наносят по городу удары.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Что известно об обстреле Харькова ночью 24 апреля

Воздушную тревогу в Харькове ночью 24 апреля объявили в 00:33. В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности.

В Харькове раздаются взрывы — что известно об обстреле - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Через несколько минут после объявления тревоги в городе раздались взрывы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары, и призвал граждан быть в укрытиях.

В Харькове раздаются взрывы — что известно об обстреле - фото 2
Скриншот сообщения главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Также информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове раздаются взрывы — что известно об обстреле - фото 3
Скриншот сообщения городского головы Харькова Игоря Терехова

Обновлено: В 00:48 Telegram-канал "єТривога" сообщил, что взрывы раздаются и в Харьковской области.

В Харькове раздаются взрывы — что известно об обстреле - фото 4
Скриншот сообщения Telegram-канала "єТривога"

Напомним, во вторник, 23 апреля, российские оккупанты нанесли удар по поселку Приколотному Харьковской области. От попадания вражеской управляемой авиабомбы поврежден масляный завод. Пострадала женщина. В этот же день враг ударил управляемой авиабомбой по Харькову. В результате этого обстрела разрушены 15 жилых домов.

Также мы сообщали о том, что в понедельник, 22 апреля, россияне ударили по птицефабрике в Харьковском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Игорь Терехов
Олег Синегубов
война в Украине
ракетный удар

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