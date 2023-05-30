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В Киеве раздаются взрывы

30 мая 2023 02:21
обновлено: 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве раздаются взрывы
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4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине идет беспокойная ночь — территорию продолжает охватывать воздушная тревога. Раздаются взрывы в Киеве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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02:19. Взрывы в Киеве. Работает ПВО.

02:24. Снова взрывы в Киеве.

В КМВА сообщают о работе ПВО. По данным мониторинговых каналов, с юга Киевщины в столицу движутся вражеские БПЛА.

02:31. "Взрывы в столице. Будьте в укрытиях!" - мэр Киева.

02:35 . "Не снимайте работу ПВО" , - руководитель ОП.

02:36 . Кличко сообщает, что все службы направляются по вызову в Подольский район.

02:41 . "Также экстренные службы направляются в Голосеевский район города" , - мэр Киева.

02:44. Повторные взрывы в Киеве.

02:50 . Пожар в Дарницком районе.

02:54. Снова слышны взрывы в Киеве.

3 часа. "В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину" , - Кличко.

03:01 . Взрывы в Печерском районе.

03:09 . В столице снова слышны взрывы.

03:14 . Снова взрывы в Киеве. Работает ПВО.

03:20. "Шахиды в Киевской области: левый берег 3, правый 1, в области 2, всего 6" , — сообщают мониторинговые каналы.

03:23 . "На Киевщине силы ПВО продолжают работать по враждебным целям" , - КОВА.

03:24 . В Киеве не прекращаются взрывы.

03:25. "Голосеевский и снова Подольский район. Взрывы. Спасатели и медики едут на места" , - Кличко.

03:36. "Пожар в многоэтажке в Голосеевском районе. Медики и спасатели работают на месте" , - мэр Киева.

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