В Крыму сообщают о "хлопке"

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Беспокойная ночь продолжается. Да, местные жители слышат звуки взрывов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По состоянию на 03:05 местные жители слышат взрывы в Севастополе, от которых дрожат стены.

Около 5 утра глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал сообщение со скриншотом из российских СМИ, сообщающих о взрывах возле Казачьей бухты, в 15 км от центра Севастополя.

"Из Казачки 2 хлопка слышно. Что-то в Казачке бахнуло. Скорее всего беспилотники бахают, это около 35 батарей. На Фиоленте был слышен взрыв, стены и окна очень сильно качнулись", — говорится в сообщениях.