Во Львовской области взрывы: подробности ракетных обстрелов

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Во Львовской области прогремели взрывы ночью, 15 августа. Угроза для региона продолжается, ракеты в воздушном пространстве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

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