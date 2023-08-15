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Во Львовской области взрывы: подробности ракетных обстрелов

15 августа 2023 05:18
обновлено: 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львовской области взрывы: подробности ракетных обстрелов
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во Львовской области прогремели взрывы ночью, 15 августа. Угроза для региона продолжается, ракеты в воздушном пространстве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

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