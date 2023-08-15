Во Львовской области взрывы: подробности ракетных обстрелов
15 августа 2023 05:18
обновлено: 05:23
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Во Львовской области прогремели взрывы ночью, 15 августа. Угроза для региона продолжается, ракеты в воздушном пространстве.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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