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В Николаеве был слышен взрыв — что известно

27 марта 2024 14:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Николаеве был слышен взрыв — что известно
Взрыв в городе. Фото иллюстративный: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Николаеве был слышен взрыв. Возможно, враг применил против города баллистические ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в среду, 27 марта.

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Взрывы в Ивано-Франковске. Фото: скриншот

Взрыв в Николаеве

Мониторинговые каналы сообщают, что в Николаеве был слышен взрыв. Скорее всего, русские захватчики применили против города баллистическое вооружение.

Информацию о баллистике подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он призвал горожан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

баллистика
Пост Александра Сенкевича. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога звучит в девяти областях на востоке и юге Украины. Предупреждают также о ракетной опасности. Украинцев призывают находиться в укрытиях.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Как мы писали ранее, по предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.

война
Николаев
Украина
обстрелы
ракетный удар

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