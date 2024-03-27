В Николаеве был слышен взрыв — что известно
В Николаеве был слышен взрыв. Возможно, враг применил против города баллистические ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в среду, 27 марта.
Взрыв в Николаеве
Мониторинговые каналы сообщают, что в Николаеве был слышен взрыв. Скорее всего, русские захватчики применили против города баллистическое вооружение.
Информацию о баллистике подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он призвал горожан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
В настоящее время воздушная тревога звучит в девяти областях на востоке и юге Украины. Предупреждают также о ракетной опасности. Украинцев призывают находиться в укрытиях.
Напомним, в Харькове во вторник, 26 марта, раздались взрывы. Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Как мы писали ранее, по предварительной информации, попадание было в Шевченковском районе Харькова.
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