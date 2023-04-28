В Минкульте оценили ущерб культуре во время полномасштабной войны

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: Детектор Медиа

В Министерстве культуры и информационной политики оценивают ущерб культуре в результате полномасштабной войны в 7 миллиардов долларов. И это не только из-за бомбардировки, а вообще потери доходов и всего прочего.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Это не только из-за бомбардировки, а вообще потери доходов и прочего. Поэтому когда мы говорим о восстановлении, всегда обращаем внимание на то, что восстановление также должно происходить в сфере культуры", — заявил Ткаченко.

Он считает, что за последние полгода повысилось понимание весомости культуры в Украине. По его словам, "культура, возможно, третья после Минздрава и МОН, но является составной частью государственных приоритетов".

Также Ткаченко упомянул, что необходимо сохранить таланты в Украине, а также заявил, что посещаемость культурных мероприятий в течение 2022 года выросла на 10% по сравнению с 20221 годом.

"Это значит, что люди хотят читать, хотят посещать театры, по крайней мере, чувствовать вкус обычной мирной жизни, которая была до полномасштабной войны", — сказал министр.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО подсчитали ущерб, нанесенный культурным ценностям Украины за год войны. Отмечается, что полномасштабное вторжение России за год нанесло ущерб культурным объектам Украины на 2,6 миллиарда долларов.

Больше всего пострадала Харьковская область.