В Киевской и еще ряде областей воздушная тревога: угроза атаки ракет
Вечером 25 июня ряд областей Украины снова "покраснел". Так, раздались воздушные тревоги в северных и центральных областях, а в воздушном пространстве зафиксировали ракеты и БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога 25 июня
Обновлено 23:17. Воздушная тревога объявлена в ряде северных областей Украины, в частности, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской.
Обновлено 23:20. В воздушных силах предупредили о ракетной угрозе в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.
Обновлено 23:23. "Ракетная опасность для столицы! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" , – начальник КГВА Сергей Попко.
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