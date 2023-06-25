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В Киевской и еще ряде областей воздушная тревога: угроза атаки ракет

25 июня 2023 23:16
обновлено: 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киевской и еще ряде областей воздушная тревога: угроза атаки ракет
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вечером 25 июня ряд областей Украины снова "покраснел". Так, раздались воздушные тревоги в северных и центральных областях, а в воздушном пространстве зафиксировали ракеты и БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога 25 июня

Обновлено 23:17. Воздушная тревога объявлена в ряде северных областей Украины, в частности, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:20. В воздушных силах предупредили о ракетной угрозе в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 23:23. "Ракетная опасность для столицы! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" , – начальник КГВА Сергей Попко.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновляется...

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