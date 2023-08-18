Взрывы в Запорожье, город под обстрелом

Взрывы в Запорожье. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожье сообщают о взрывах. По предварительной информации, врагом было применено баллистическое вооружение.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Угроза для области

Отметим, что в 10:41 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

Опасность на востоке и юге Украины

В свою очередь в Воздушных Силах ВСУ отметили, что в восточных и юго-восточных регионах есть угроза применение баллистического вооружения.

Скриншот сообщения

Напомним, 10 августа российские террористы снова обстреляли Запорожье. Очевидцы показали момент прилета вражеской ракеты по городу.