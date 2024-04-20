Взрыв в Запорожье сейчас утром 20 апреля — что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот korrespondent.net

Взрыв в Запорожье раздался утром в субботу, 20 апреля. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 04:53. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации в северо-восточном и восточном направлениях, а также угрозе применения авиационных средств поражения.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 04:56 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

В 04:58 в городе раздался взрыв. Комментариев касательно этого обстрела пока нет.

Напомним, утром 20 апреля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала активность враждебной тактической авиации.

Также мы сообщали о том, что ночью 20 апреля в Подольском районе Донецкой области раздались взрывы. Тревоги в это время в области не было.