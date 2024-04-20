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В Запорожье раздался взрыв — что известно

20 апреля 2024 04:59
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрыв в Запорожье сейчас утром 20 апреля — что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот korrespondent.net
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Взрыв в Запорожье раздался утром в субботу, 20 апреля. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 04:53. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации в северо-восточном и восточном направлениях, а также угрозе применения авиационных средств поражения.

В Запорожье раздался взрыв - что известно - фото 1
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 04:56 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

В Запорожье раздался взрыв - что известно - фото 2
Скриншот сообщения Ивана Федорова

В 04:58 в городе раздался взрыв. Комментариев касательно этого обстрела пока нет.

Напомним, утром 20 апреля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала активность враждебной тактической авиации.

Также мы сообщали о том, что ночью 20 апреля в Подольском районе Донецкой области раздались взрывы. Тревоги в это время в области не было.

взрыв
Запорожье
обстрелы
воздушная тревога

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