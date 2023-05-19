Бронирование работников в мае — какие важные изменения внес Кабмин

Процедура бронирования в Украине. Фото: Новини.LIVE

Чтобы помочь украинскому бизнесу, правительство пытается усовершенствовать процедуру бронирования работников, расширяя критерии определения "критически важных предприятий" и определяя конкретные сроки рассмотрения документов. Соответствующее постановление №400 от 28 апреля 2023 года утвердил Кабинет министров Украины.

Адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич в интервью Mind подробно рассказал, как изменилась процедура от 2 мая 2023 года (с момента вступления постановления в силу) и на что нужно обратить внимание во время ее прохождения.

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Для выполнения положений ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" КМУ принял постановление №76 от 27 января 2023 года, которым урегулировал некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Этим постановлением утверждены два порядка:

Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения. Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как отмечает Маринич, этот порядок бронирования работников для большинства предприятий стал едва ли не единственным путем сохранить важные кадры. И все же принятое постановление оставило без внимания очень много вопросов бронирования.

Новое постановление №400 от 28 апреля 2023 г. не решает все проблемы, однако вносит определенные изменения, совершенствующие процедуру бронирования работников.

Бронирование работников в Украине. Фото: freepik.com

Бронирование работников в мае 2023 — какие важные изменения внесло правительство

Правовед отмечает, что новым постановлением Кабмин определял четкую последовательность действий и необходимый перечень документов, которые необходимо предоставить для бронирования своих работников.

Кроме того, наконец, определены конкретные сроки, в течение которых должны быть рассмотрены документы для бронирования.

Со дня официального обнародования постановления КМУ №400, а именно со 2 мая 2023 года, установлены следующие сроки рассмотрения документов:

представление органами государственной власти, другими государственными органами в Генштаб ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки) списков для их проверки и согласования — срок не более 5 рабочих дней ;

; согласование и представление Генштабом ВСУ (СБУ, Службой внешней разведки) списков в Минэкономики — срок не более 10 рабочих дней ;

; принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных — срок не более 5 рабочих дней ;

; зачисление военнообязанного на специальный военный учет ТЦК и СП — срок не более 5 рабочих дней.

Маринич отмечает, что теперь процесс бронирования, начиная от представления списка и до зачисления работника на специальный учет (бронирование), будет составлять ориентировочно один месяц. Напомним, ранее эта процедура могла занять два-три месяца. За это время некоторые данные могли быть уже неактуальны и, по сути, процесс необходимо было начинать сначала.

Бронирование работников. Фото: google.com

Процедура бронирования работников — какие полномочия получила СБУ

Новыми изменениями уточнен порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ и сроки осуществления такого бронирования.

Со 2 мая текущего года Служба безопасности Украины осуществляет проверку документов, касающихся военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ.

Это будет касаться:

полноты заполнения списка;

наличия предоставленного в список обоснования;

соблюдение требований по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию;

сроков передачи такого списка для согласования.

Проверка СБУ должна продолжаться не более пяти рабочих дней со дня получения такого списка.

Также уточнен порядок представления квартального отчета о численности забронированных военнообязанных. Теперь такой отчет может подаваться в СБУ — предприятиями, учреждениями, организациями, осуществляющими производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Представление документов на бронирование работников. Фото: google.com

Что должен проверять Генеральный штаб Вооруженных Сил

Как объясняет Маринич, Генштаб проверяет полноту списков работников, которые предлагаются для бронирования и обоснований в необходимости такого бронирования.

Относительно полноты проверяются следующие сведения:

фамилия Имя Отчество;

год рождения;

наименование должности;

воинское звание и номер военно-учетной специальности;

реквизиты предприятия, организации или государственного органа, где работает военнообязанный;

наименование ТЦК и СП по месту нахождения предприятия, организации или государственного органа, где работает военнообязанный;

наименование ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на учете.

Об обосновании проверяется правильность такой информации:

дата принятия и номера решения об определении предприятия, учреждения и организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам;

наличие обоснованной потребности о необходимости бронирования более 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. Для предприятий топливно-энергетического комплекса такое ограничение не применяется;

составляет ли количество военнообязанных, подлежащих бронированию, 50 процентов от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

Отдельно также проверяется информация указанная в справке о количестве военнообязанных, а именно:

общая численность работников;

количество военнообязанных, которые уже забронированы и предлагаются для бронирования;

соотношение в процентах количества забронированных и предлагаемых к бронированию к количеству военнообязанных.

В случае ошибок в перечисленных документах Генштаб может отказать в предоставлении согласования таких документов и процедуру бронирования придется начинать с начала.

Бронирование работников. Фото: google.com

Напомним, мы писали, какие ошибки чаще всего допускают работодатели при бронировании работников и как их можно избежать.

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