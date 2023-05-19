Бронирование работников в мае — какие важные изменения внес Кабмин

В Украине упростили процедуру бронирования работников: что изменилось с мая
Чтобы помочь украинскому бизнесу, правительство пытается усовершенствовать процедуру бронирования работников, расширяя критерии определения "критически важных предприятий" и определяя конкретные сроки рассмотрения документов. Соответствующее постановление №400 от 28 апреля 2023 года утвердил Кабинет министров Украины.
Адвокат, ведущий юрисконсульт Nota Group Антон Маринич в интервью Mind подробно рассказал, как изменилась процедура от 2 мая 2023 года (с момента вступления постановления в силу) и на что нужно обратить внимание во время ее прохождения.
Бронирование работников — что важно знать
Для выполнения положений ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" КМУ принял постановление №76 от 27 января 2023 года, которым урегулировал некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Этим постановлением утверждены два порядка:
- Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.
- Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Как отмечает Маринич, этот порядок бронирования работников для большинства предприятий стал едва ли не единственным путем сохранить важные кадры. И все же принятое постановление оставило без внимания очень много вопросов бронирования.
Новое постановление №400 от 28 апреля 2023 г. не решает все проблемы, однако вносит определенные изменения, совершенствующие процедуру бронирования работников.
Бронирование работников в мае 2023 — какие важные изменения внесло правительство
Правовед отмечает, что новым постановлением Кабмин определял четкую последовательность действий и необходимый перечень документов, которые необходимо предоставить для бронирования своих работников.
Кроме того, наконец, определены конкретные сроки, в течение которых должны быть рассмотрены документы для бронирования.
Со дня официального обнародования постановления КМУ №400, а именно со 2 мая 2023 года, установлены следующие сроки рассмотрения документов:
- представление органами государственной власти, другими государственными органами в Генштаб ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки) списков для их проверки и согласования — срок не более 5 рабочих дней;
- согласование и представление Генштабом ВСУ (СБУ, Службой внешней разведки) списков в Минэкономики — срок не более 10 рабочих дней;
- принятие Минэкономики решения о бронировании военнообязанных — срок не более 5 рабочих дней;
- зачисление военнообязанного на специальный военный учет ТЦК и СП — срок не более 5 рабочих дней.
Маринич отмечает, что теперь процесс бронирования, начиная от представления списка и до зачисления работника на специальный учет (бронирование), будет составлять ориентировочно один месяц. Напомним, ранее эта процедура могла занять два-три месяца. За это время некоторые данные могли быть уже неактуальны и, по сути, процесс необходимо было начинать сначала.
Процедура бронирования работников — какие полномочия получила СБУ
Новыми изменениями уточнен порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ и сроки осуществления такого бронирования.
Со 2 мая текущего года Служба безопасности Украины осуществляет проверку документов, касающихся военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ.
Это будет касаться:
- полноты заполнения списка;
- наличия предоставленного в список обоснования;
- соблюдение требований по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию;
- сроков передачи такого списка для согласования.
Проверка СБУ должна продолжаться не более пяти рабочих дней со дня получения такого списка.
Также уточнен порядок представления квартального отчета о численности забронированных военнообязанных. Теперь такой отчет может подаваться в СБУ — предприятиями, учреждениями, организациями, осуществляющими производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований.
Что должен проверять Генеральный штаб Вооруженных Сил
Как объясняет Маринич, Генштаб проверяет полноту списков работников, которые предлагаются для бронирования и обоснований в необходимости такого бронирования.
Относительно полноты проверяются следующие сведения:
- фамилия Имя Отчество;
- год рождения;
- наименование должности;
- воинское звание и номер военно-учетной специальности;
- реквизиты предприятия, организации или государственного органа, где работает военнообязанный;
- наименование ТЦК и СП по месту нахождения предприятия, организации или государственного органа, где работает военнообязанный;
- наименование ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на учете.
Об обосновании проверяется правильность такой информации:
- дата принятия и номера решения об определении предприятия, учреждения и организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам;
- наличие обоснованной потребности о необходимости бронирования более 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. Для предприятий топливно-энергетического комплекса такое ограничение не применяется;
- составляет ли количество военнообязанных, подлежащих бронированию, 50 процентов от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.
Отдельно также проверяется информация указанная в справке о количестве военнообязанных, а именно:
- общая численность работников;
- количество военнообязанных, которые уже забронированы и предлагаются для бронирования;
- соотношение в процентах количества забронированных и предлагаемых к бронированию к количеству военнообязанных.
В случае ошибок в перечисленных документах Генштаб может отказать в предоставлении согласования таких документов и процедуру бронирования придется начинать с начала.
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