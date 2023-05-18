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В Киеве раздаются взрывы

18 мая 2023 05:01
обновлено: 05:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве раздаются взрывы
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога продолжается по всей Украине. В настоящее время информируют о взрывах в Киевской области.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

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05:00 . Взрывы в Киевской области.

05:02 . В Киеве взрывы. Предварительно, ПВО.

05:04 . "Информационная тишина, не снимайте работу ПВО" , - отметил глава ОП Андрей Ермак.

КМВА сообщает о работе ПВО в Киеве.

05:15 . Местные СМИ сообщают, что обломки от сбитой ракеты упали на крышу одного из домов столицы. Пока поднимается небольшой дым.

05:18 . "Несколько взрывов в столице. В Дарницком и Днепровском районах. Все службы следуют на места. Подробности впоследствии" , - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

 

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