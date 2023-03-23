Стало известно, чем враг может противодействовать прорыву ВСУ

Вражеским расчетам будут противостоять американские бронемашины. Украинские военные овладевают "Леопардами" в Испании. Фото: REUTERS/Juan Medina

Российские танки не могут стать эффективным оружием против современных западных броненосцев. Последним будут донимать расчеты оккупантов, вооруженные довольно неплохими ПТРК.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник.

"То, что может быть действительно ощутимым и болезненным, это переносные противотанковые ракетные комплексы", — сказал Черник.

По его словам, этого оружия у противника достаточно много.

Петр Черник

"Это — и ПТРК "Фагот", и "Метис", и "Конкурс", и самый современный "Корнет". То есть у них для против действия оружие", — отметил военный эксперт.

В то же время он подчеркнул, что именно для противодействия таким противотанковым расчетам врага западные партнеры насыщают ВСУ такими машинами, как М2 "Брэдли", имеющие очень скоростную пушку М242 "Бушмастер" с боекомплектом до 900 снарядов.

Как западная бронетехника направляется в Украину

Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии и находится в процессе подготовки личного состава. Эти танки были переданы Украине в рамках международной безвозмездной передачи, о которой было объявлено 26 января этого года.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об их передаче было объявлено в январе этого года.

В Польше завершился процесс обучения украинских танкистов на немецких танках Leopard 2. Польша также передала Украине еще десять единиц этой тяжелой бронетехники.