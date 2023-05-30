В результате пожара в жилом доме Киева эвакуируют жителей: есть погибший

Срочная новость

В Украине большинство областей до сих пор "красное". На фоне массированного обстрела столицы зафиксировали падение обломков в нескольких районах Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

03:54. В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах обнаружили падение обломков от сбитого БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил эвакуацию из здания одного из районов Киева.

"В Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жителей. Обнаружили одну потерпевшую", — говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Фото: КГВА

04:48. "В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется", — сообщили в КГВА.