Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В результате пожара в жилом доме Киева эвакуируют жителей: есть погибший arrow

В результате пожара в жилом доме Киева эвакуируют жителей: есть погибший

30 мая 2023 04:00
обновлено: 04:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В результате пожара в жилом доме Киева эвакуируют жителей: есть погибший
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине большинство областей до сих пор "красное". На фоне массированного обстрела столицы зафиксировали падение обломков в нескольких районах Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

03:54. В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах обнаружили падение обломков от сбитого БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил эвакуацию из здания одного из районов Киева.

"В Голосеевском районе, где пожар в многоэтажке, эвакуируют жителей. Обнаружили одну потерпевшую", — говорится в сообщении.

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Фото: КГВА

04:48. "В результате пожара в многоэтажном доме Голосеевского района эвакуированы 20 человек. Один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом возможно люди. Информация уточняется", — сообщили в КГВА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас