Воздушная тревога сейчас, ночью 3 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы баллистики

Пуск ракеты. Фото иллюстративное: Associated Press

Воздушную тревогу сейчас, ночью 3 июня, объявили в шести областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Полтавская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Тревога в Харьковской области продолжается с 23:35 2 июня. Она связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозой применения авиационных средств поражения. В Днепропетровской, Полтавской и Сумской области воздушную тревогу объявили 3 июня в 00:26, а в Днепропетровской и Запорожской областях — в 00:27. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщений Воздушных сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 00:55 3 июня во всех областях кроме Харьковской, дали отбой.

Напомним, ночью 3 мая во время воздушной тревоги в Харькове был слышен ряд взрывов. ОВА и городские власти эту атаку пока не комментировали.

Также мы сообщали о том, что в результате обстрела Балаклеи Харьковской области днем в субботу, 1 июня, пострадали 13 человек, среди них восемь — дети. Младшему пострадавшему всего два года и девять месяцев.