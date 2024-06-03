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Угроза баллистики — какие области Украины в опасности

3 июня 2024 00:38
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Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 3 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы баллистики
Пуск ракеты. Фото иллюстративное: Associated Press
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью 3 июня, объявили в шести областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Полтавская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Почему объявили воздушную тревогу ночью 3 июня

Тревога в Харьковской области продолжается с 23:35 2 июня. Она связана с активностью вражеской тактической авиации на северо-востоке и угрозой применения авиационных средств поражения. В Днепропетровской, Полтавской и Сумской области воздушную тревогу объявили 3 июня в 00:26, а в Днепропетровской и Запорожской областях — в 00:27. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Скриншот сообщений Воздушных сил ВС Украины

Обновлено: По состоянию на 00:55 3 июня во всех областях кроме Харьковской, дали отбой.

Напомним, ночью 3 мая во время воздушной тревоги в Харькове был слышен ряд взрывов. ОВА и городские власти эту атаку пока не комментировали.

Также мы сообщали о том, что в результате обстрела Балаклеи Харьковской области днем в субботу, 1 июня, пострадали 13 человек, среди них восемь — дети. Младшему пострадавшему всего два года и девять месяцев.

война в Украине
ракеты
опасность
воздушная тревога

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