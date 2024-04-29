Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на ракетные обстрелы Одессы и Харькова

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Одессе и Харькову. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

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Зеленский отреагировал на ракетные удары по Украине

По словам главы государства, он получил доклады о ракетных ударах по Одессе и Харькову.

"Мои соболезнования родным и близким. Много раненых — всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми", — сказал он.

Президент в очередной раз добавил, что ежедневные российские удары можно остановить системами ПВО и артиллерийскими снарядами для контрбатарейной борьбы.

"Но для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров — на "петриоты", которые нужны здесь, на 155-й калибр, который должен звучать на фронте максимально уверенно, достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику", — резюмирует глава государства.

Напомним, ранее Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего вспыхнул Замок студентов юракадемии. В самой ракете нашли противопехотную шрапнель, ее тип устанавливается.

Неспокойно было и в Харькове: под вражеским огнем оказался Киевский район города, куда прилетели две авиабомбы.