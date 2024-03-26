Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Алексей Данилов уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Соответствующие указы Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 26 марта.
Данилова сняли с должности
Президент Зеленский подписал указ, согласно которому Данилова сняли с должности секретаря СНБО. Ждать его преемника долго не пришлось — уже подписан указ о назначении на этот пост председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
В свою очередь, новым главой Службы внешней разведки назначен Олег Иващенко.
Что известно о новом главе СНБО
Александр Валерьевич Литвиненко родился в Киеве в 1972 году. Он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в Москве. При этом он получил квалификацию инженера-математика по специальности прикладная математика.
С 1994 по 1998 год был офицером, затем старшим офицером, главным специалистом управления защиты информации главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины.
5 апреля 2014 г. Литвиненко был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
13 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил его директором Национального института стратегических исследований.
23 июля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой службы внешней разведки.
Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Ранее мы сообщали, что Зеленский в четверг, 29 февраля, сменил Командующего силами логистики Вооруженных сил Украины. На должность был назначен Владимир Карпенко.
Напомним, 22 февраля Зеленский назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.
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