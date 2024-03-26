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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

26 марта 2024 15:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО
Алексей Данилов. Фото: СНБО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Алексей Данилов уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место был назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Соответствующие указы Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 26 марта.

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Указ об увольнении Данилова. Фото: скриншот

Данилова сняли с должности

Президент Зеленский подписал указ, согласно которому Данилова сняли с должности секретаря СНБО. Ждать его преемника долго не пришлось — уже подписан указ о назначении на этот пост председателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

В свою очередь, новым главой Службы внешней разведки назначен Олег Иващенко.

разведка
Указ о назначении Литвиненко главой СНБО. Фото: скриншот

Что известно о новом главе СНБО

Литвиненко
Александр Литвиненко. Фото: niss.gov.ua

Александр Валерьевич Литвиненко родился в Киеве в 1972 году. Он окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России в Москве. При этом он получил квалификацию инженера-математика по специальности прикладная математика.

С 1994 по 1998 год был офицером, затем старшим офицером, главным специалистом управления защиты информации главного управления правительственной связи Службы безопасности Украины.

5 апреля 2014 г. Литвиненко был назначен заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

13 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Литвиненко с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил его директором Национального института стратегических исследований.

23 июля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой службы внешней разведки.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в четверг, 29 февраля, сменил Командующего силами логистики Вооруженных сил Украины. На должность был назначен Владимир Карпенко.

Напомним, 22 февраля Зеленский назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

Владимир Зеленский
СНБО
Алексей Данилов
Служба внешней разведки
Александр Литвиненко
указ

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