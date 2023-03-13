Эвакуация 300-х: работа медиков на поле боя

Боевой медик рассказал об эвакуации раненых. Фото: Liberov Photographer / Facebook

Медицинская помощь на поле боя кардинально отличается от того, как представляют это гражданские. И даже популярные во время войны медицинские курсы дают навыки, которых будет мало на практике. В условиях боевых действий спасти человека и эвакуировать его из горячей точки — сверхзадача, сопровождаемая форс-мажорами.

Всю правду об эвакуации раненых с поля боя эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал лейтенант медицинской службы Ярослав Шипулин.

Эвакуация с поля боя: связь

Эвакуация раненых и погибших — это тема надолго. Самая большая сложность, которая была у меня, — проблемы со связью. Русские "орланы" корректируют огонь артиллерии и заодно оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Ты слышишь, что по позициям в 1-1,5 км от тебя "прилетает", а выйти на связь с ребятами не можешь — в радиостанцию тебя не слышат. Мобильная сеть может прослушиваться, поэтому ее приходится избегать.

Ярослав Шипулин. Фото: Facebook

Мы заранее договаривались, что при начале обстрела сразу прибываем на определенную точку ожидания возле позиций, вдруг будет раненый — мы в 5 минутах езды и прибудем сразу, как восстановится связь и поступит информация.

Самый тревожный этап — сама дорога, когда видишь дым в поле, понимаешь, что там наши ребята, и не знаешь, что там тебя ожидает. Но натягиваешь резиновые перчатки под тактические, застегиваешь каску, проверяешь шнурки и стараешься не выдать свое волнение другим членам эвакуационной команды.

Эвакуация с поля боя: помощь

Когда прибываешь на место, страха уже нет. Адреналин бьет в голову, бежишь к раненому, быстро проверяешь турникеты, нигде ли не подтекает кровь, забрасываешь на носилки и пулей в машину. Дальше водитель пытается быстро убраться с позиций, чтобы если вдруг русня решит ударить еще раз, не оказаться на открытом пространстве.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

При этом внутри машины "блендер", в котором ты пытаешься осмотреть пострадавшего на наличие других ранений и все их, соответственно, закрыть. Параллельно связываешься с гражданской службой скорой помощи, чтобы встретиться в безопасном месте, передать им бойца, и как можно скорее вернуться обратно на дежурство возле позиций.

Были дни, когда мы совершали по несколько рейсов с ранеными туда-сюда. К счастью, у меня не бывало такого, чтобы приходилось выбирать, кого могу взять, а кого нет. Что касается помощи раненым, то в реальности можешь сделать только то, что отработано до автоматизма. Так сказать, упадешь с уровня своих ожиданий до уровня своих возможностей.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Сложно сосредоточиться, когда человек истекает кровью и понимаешь, что от твоих действий зависит жизнь. Руки трясутся, в голове все путается. Именно в этот момент на первый план выступают приобретенные на практических занятиях рефлексы. Если выполнял каждый навык 10, 20, 30 и более раз, в боевых условиях сможешь повторить не думая. Как у нас говорят, "глаза боятся, а руки делают".