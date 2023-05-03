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СБУ викрила голову "кадирівського" угруповання в Луганській області

3 травня 2023 18:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ викрила голову "кадирівського" угруповання в Луганській області
Служба безпеки України на завданні. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голову регіональної організації "Волонтери ахмату" Дар'ю Божко було звинувачено в підтримці кремлівського режиму та поширенні російської пропаганди на території Луганської області. Організація була створена за вказівкою глави Чечні Рамзана Кадирова з метою популяризації підлеглих йому збройних угруповань та запровадження ідеології РФ в окупації.

Про це повідомляє СБУ.

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У чому звинувачується Дар'я Божко

За даними слідства, підозрювана до початку війни займалася організацією культурно-масових заходів у Рубіжному. Однак після захоплення міста вона підтримала окупантів, серед яких було угруповання "кадировців". Під прикриттям роздачі гуманітарної допомоги від імені окупаційного "фонду" Кадирова, Божко публічно виправдовувала збройну агресію Росії та військові злочини окупаційних військ.

Фігурантка також приваблювала луганських підлітків на пропагандистські заходи та змушувала їх зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку російського режиму. Також вона на постійній основі виступала та хвалила керівництво Росії.

Дар'я Божко була затримана і чекає на суд за звинуваченням у підтримці ворожого режиму та порушенні територіальної цілісності України.

Голова кадировської організації Дар'я Божко
Дар'я Божко звинувачується у зраді. Фото: СБУ

Нагадаємо, що співробітники СБУ розкрили міжрегіональну мережу ботоферм, які займалися поширенням дезінформації у соціальних мережах для порушення суспільно-політичної стабільності в країні. Угруповання використало неправдиву інформацію про теракти та "мінування" об'єктів для підриву довіри до влади України в умовах війни.

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