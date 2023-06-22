Шойгу повідомив про формування у Росії резервної армії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністерство оборони Росії до кінця червня планує закінчити формування резервної армії та армійського корпусу. Вони отримають понад 3 тисячі одиниць бойової техніки.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на нараді президента РФ Володимира Путіна з членами Ради безпеки, пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Росія поповнює резерви

"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії. Плюс до цього п'ять полків — до 1-ої та 20-ї армії танкові. Там триває все планово, фактично до кінця червня завершимо формування резервної армії. І найближчим часом завершимо формування армійського корпусу. П'ять полків сформовано вже більш ніж на 60%, у цьому випадку я говорю і про особовий склад і про техніку", — заявив Шойгу.

За його словами, для формування вказаних полків вже поставлено 3 786 одиниць техніки.

"Рвуться в бій"

Він зазначив, що до армії РФ вже набрали 114 тисяч контрактників і ще 52 тисячі добровольців.

"На добу на контракт у середньому надходить 1 336 осіб, це фактично кожну добу отримуємо полк", — наголосив міністр оборони РФ.

Як зауважив Шойгу, добровольці "природно, рвуться в бій". Але він додав, що нині "надзвичайної необхідності в цьому немає". Також міністр оборони запевнив, що вони мають пройти "серйозну підготовку".

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ змінило інформаційну політику щодо інформаційного висвітлення контрнаступу ЗСУ. При цьому 20 червня українські бійці провели наступ мінімум на двох ділянках.