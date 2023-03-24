Тікають чи ні: Гуменюк розкрила плани росіян на Нову Каховку

Боротьба за Херсонщину ще триває

Стратегія російських окупантів щодо "виведення" своїх військ із Нової Каховки має багато цілей, включаючи психологічний вплив на місцеве населення та українських військових. Збройні сили рф, які захопили територію на лівому березі Дніпра у Херсонській області, активно вдаються до грабежів. Крім того, відбувається вплив на окупаційні війська з боку їхніх власних силових структур, які постійно шукають дезертирів або інших військових, які не готові до бойових дій.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як зазначила Наталія Гуменюк, говорити про звільнення Нової Каховки ще зарано. Втім ЗСУ рухаються в правильному напрямку.

"Те, що ми продовжуємо роботу, яка має результат підтверджено тим, що в Олешках, в Новій Каховці, в Скадовську відбувається ось такий броунівський рух й переформатування ворожих підрозділів. Вони вишукують для себе стару, нову тактику: перевдягнувшись, відправивши намародерене майно — бути готовим самим "вшитися"", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 23 березня Генштаб повідомив, що всі підрозділи окупантів вийшли з Нової Каховки Херсонської області. Як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності.

Також ми писали, що окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях України. В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни шукають громадян з проукраїнською позицією.

Також ми писали, що 23 березня російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Додамо, Володимир Зеленський був з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.