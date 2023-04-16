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У Брянську впав дрон: що було всередині нього

16 квітня 2023 14:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Брянську впав дрон: що було всередині нього
Російський безпілотник летить у повітрі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Брянську стався інцидент, пов'язаний із падінням безпілотного літального апарата. Уламки невідомого дрона були знайдені в лісі, приблизно за 5 кілометрів від будинку №100 на вулиці Абашева. Зважаючи на все, безпілотник був навантажений вибухівкою, оскільки серед уламків було виявлено бомбу, яка, імовірно, була частиною заряду із пластичної вибухової речовини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Падіння безпілотника

Поліція була викликана на місце події, щоб з'ясувати обставини того, що сталося. Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати, хто міг бути відповідальним за цей інцидент.

Падіння безпілотника, який був завантажений вибухівкою, становить серйозну загрозу для мешканців міста та околиць. Такі події можуть призвести до загибелі людей та серйозних руйнувань. Тому важливо, щоб поліція та інші спеціалізовані служби швидко та ефективно реагували на подібні інциденти та вживали заходів для захисту населення.

Технологія безпілотних літальних апаратів має безліч застосувань у різних галузях, але також може використовуватись у кримінальних та терористичних цілях. Тому безпека використання таких пристроїв має бути пріоритетним завданням для всіх виробників та власників безпілотних систем.

Нагадаємо, що на півдні України ворог продовжує завдавати ударів по мирному населенню. На тлі явного зменшення кількості ракет росіяни вдалися до нової терористичної тактики.

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