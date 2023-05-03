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У Бурятії запропонували заморожувати сперму учасників війни

3 травня 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Бурятії запропонували заморожувати сперму учасників війни
Військові у Бурятії на шикуванні. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бурятії виникла ідея створити генетичний фонд та банк сперми для мінімізації демографічних втрат країни. На думку доктора економічних наук Миколи Атанова, перед відправкою до зони бойових дій учасників спецоперацій слід забирати їхній генетичний матеріал, але тільки якщо вони добровільно погодяться на це.

Про це пише російські ЗМІ.

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Після збору сперми вона повинна бути поміщена в глибоку заморозку. У разі загибелі або тяжкого поранення учасника спецоперації його близькі мають право використовувати сперму для відтворення нащадків.

Згідно з ідеєю Атанова, витрати на відтворення та виховання нащадків загиблого учасника спецоперації мають бути взяті на себе державою. Після виховання дітей у спеціалізованих навчальних закладах їх буде працевлаштовано на державну службу.

Нагадаємо, що 16 грудня в Улан-Уде (Бурятія) розбився гелікоптер, на борту перебували троє людей. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув.

19 грудня в Магаданській області РФ під час посадки вертоліт Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув. На борту були три члени екіпажу, один з них постраждав.

Також ми писали, що сім'ям мобілізованих жителів Якутська влада обіцяє видавати овочеві набори. Мер міста повідомив, що вони отримають капусту, картоплю, моркву, цибулю, буряки.

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