У Черкасах попрощалися із журналістом Володимиром Муканом, який загинув у Бахмуті

Військовий віддає честь загиблому воїну. Фото: УНІАН

У Черкасах попрощалися із українським журналістом Володимиром Муканом. Він воював і загинув 29 квітня у Бахмуті.

Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE

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Церемонія прощання

На церемонії прощання на площі було багато військових, які прийшли проводити останній шлях бойового товариша. Кожен підносив квіти до гробу та прощався з Володимиром Муканом.

Коли несли гроб із загиблим, усі військовослужбовці стояли на одному коліні.

Варто зазначити, що журналістові надали звання лейтенанта посмертно.

Нагадаємо, що у боях із російськими окупантами на Донбасі загинув відомий український футболіст Андрій Петренко. У нього залишилося двоє синів.

Також ми писали, що ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Молодий волейболіст Станіслав Макайда загинув на Донеччині.