У Черкасах попрощалися із журналістом Володимиром Муканом, який загинув у Бахмуті
У Черкасах попрощалися із українським журналістом Володимиром Муканом. Він воював і загинув 29 квітня у Бахмуті.
Про це йдеться у сюжеті Новини.LIVE
Церемонія прощання
На церемонії прощання на площі було багато військових, які прийшли проводити останній шлях бойового товариша. Кожен підносив квіти до гробу та прощався з Володимиром Муканом.
Коли несли гроб із загиблим, усі військовослужбовці стояли на одному коліні.
Варто зазначити, що журналістові надали звання лейтенанта посмертно.
Нагадаємо, що у боях із російськими окупантами на Донбасі загинув відомий український футболіст Андрій Петренко. У нього залишилося двоє синів.
Також ми писали, що ще один український спортсмен пожертвував собою у боях із російськими окупантами. Молодий волейболіст Станіслав Макайда загинув на Донеччині.