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У Дніпрі пролунав вибух — що відомо

30 травня 2024 00:17
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Дніпрі пролунав вибух — що відомо
У Дніпрі пролунав вибух
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибух пролунав у передмісті Дніпра зараз, уночі в четвер 30 травня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА.

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Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 23:12 29 травня. Військові попередили про загрозу ударних безпілотників. О 23:33 стало відомо, що групи "Шахедів" у Дніпропетровській області летять у напрямку Дніпра та Харківської області. О 23:40 у Повітряних Силах закликали мешканців Дніпра терміново пройти в укриття через те, що ворожий БпЛА зафіксували в районі міста. О 23:47 військові повідомили, що чергова група ворожих безпілотників летить у напрямку Дніпропетровської області.

Про вибух у передмісті Дніпра кореспонденти "Суспільного" повідомили о 23:56.

Офіційної інформації від ОВА та міської влади щодо цієї ворожої атаки поки що не було.

Нагадаємо, увечері в середу, 29 травня, російські окупанти завдали удару по Антонівці Херсонської області вибухівкою з безпілотника. Унаслідок цієї атаки зазнав поранень 61-річний чоловік.

Також ми повідомляли про те, що пізно ввечері 29 травня під час повітряної тривоги пролунав вибух в Одесі. Росіяни атакували регіон балістикою. Подробиць щодо цього обстрілу поки що немає.

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