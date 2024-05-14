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У Харкові пролунали вибухи, місто під ворожим ударом, — Синєгубов

14 травня 2024 23:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Харкові зараз увечері 14 травня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: скриншот focus.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи в Харкові пролунали зараз, увечері 14 травня. У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що місто знову під ударом росіян.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 22:55. У Повітряних Силах ЗС України попередили про ракетну небезпеку.

У Харкові пролунали вибухи, місто під ворожим ударом, — Синєгубов - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Як зазначає "Суспільне", за хвилину до повітряної тривоги в місті було чутно вибух. Повторні вибухи лунали й після її оголошення.

У Харкові пролунали вибухи, місто під ворожим ударом, — Синєгубов - фото 2
Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що місто вкотре обстрілюють росіяни.

"Окупанти знову завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях!" — написав він у своєму Telegram-каналі.

У Харкові пролунали вибухи, місто під ворожим ударом, — Синєгубов - фото 3
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Нагадаємо, удень 14 травня росіяни вдарили керованими авіабомбами по житловій багатоповерхівці в центрі Харкова. Станом на вечір відомо, що внаслідок цієї атаки постраждали 20 людей, серед яких троє дітей.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію на Харківщині, зокрема у Вовчанську, де тривають бої на північних околицях міста. За його словами, українські військові активно працюють над стабілізацією лінії фронту та знищують ворога.

Харків
вибух
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
війна в Україні

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