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У Харкові пролунали вибухи — що відомо

11 травня 2024 00:09
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в Харкові зараз уночі 11 травня — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Вибухи в Харкові пролунали зараз, уночі 11 травня. У місті триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:02 11 травня. Військові повідомили про загрозу ракетного удару.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За даними "Суспільного" перший вибух пролунав близько 00:04. Він, можливо, був за межами міста. О 00:05 у Харкові прогримів ще один вибух.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Скриншот повідомлень "Суспільне Харків"

Офіційної інформації щодо цього обстрілу від міської влади та ОВА поки що не було.

Нагадаємо, за даними журналіста Юрія Бутусова, у п'ятницю, 10 травня, окупантам вдалося перетнути лінію державного кордону та захопити чотири населених пункти Харківської області: Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Також ми повідомляли про те, що 10 травня в Харківській області була найдовша за весь час повномасштабного вторгнення повітряна тривога, яка тривала понад 13 годин, з 09:03 до 22:23.

війна
Харків
вибух
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повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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