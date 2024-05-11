Вибухи в Харкові зараз уночі 11 травня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua

Вибухи в Харкові пролунали зараз, уночі 11 травня. У місті триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:02 11 травня. Військові повідомили про загрозу ракетного удару.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За даними "Суспільного" перший вибух пролунав близько 00:04. Він, можливо, був за межами міста. О 00:05 у Харкові прогримів ще один вибух.

Скриншот повідомлень "Суспільне Харків"

Офіційної інформації щодо цього обстрілу від міської влади та ОВА поки що не було.

Нагадаємо, за даними журналіста Юрія Бутусова, у п'ятницю, 10 травня, окупантам вдалося перетнути лінію державного кордону та захопити чотири населених пункти Харківської області: Стрілече, Красне, Пильне та Борисівку.

Також ми повідомляли про те, що 10 травня в Харківській області була найдовша за весь час повномасштабного вторгнення повітряна тривога, яка тривала понад 13 годин, з 09:03 до 22:23.