У Криму лунають сильні вибухи — ЗМІ пишуть, що Кримський міст закритий для проїзду
У тимчасово окупованому українському Криму в ніч проти вівторка, 30 квітня, гримлять сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. Тим часом Кримський міст перекрили.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи в Криму 30 квітня
За даними пабліків соцмереж, вибухи було чути в Джанкої, Гвардійському та Сімферополі.
Крім того, на тлі вибухів перекрили рух Кримським мостом.
Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму. Зважаючи на стан Кримського мосту, пошкодження російських центрів логістики є важливим для Сил оборони та усі такі об'єкти — законні цілі для українських бійців.
Також ми писали, що в ніч проти 28 квітня в Криму лунали потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.
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