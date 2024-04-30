У Криму лунають сильні вибухи — ЗМІ пишуть, що Кримський міст закритий для проїзду

Вибухи на Кримському мості ввечері. Ілюстративне фото: t.me/ssternenko

У тимчасово окупованому українському Криму в ніч проти вівторка, 30 квітня, гримлять сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі. Тим часом Кримський міст перекрили.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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За даними пабліків соцмереж, вибухи було чути в Джанкої, Гвардійському та Сімферополі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Шпальта"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу ASTRA

Крім того, на тлі вибухів перекрили рух Кримським мостом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Вести Крым"

Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що партизани протягом кількох місяців проводили розвідку у Криму. Зважаючи на стан Кримського мосту, пошкодження російських центрів логістики є важливим для Сил оборони та усі такі об'єкти — законні цілі для українських бійців.

Також ми писали, що в ніч проти 28 квітня в Криму лунали потужні вибухи. Наразі відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.