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У Київській та ще низці областей повітряна тривога: загроза атаки ракет

25 червня 2023 23:16
оновлено: 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Київській та ще низці областей повітряна тривога: загроза атаки ракет
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в північних та центральних областях, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 25 червня

Оновлено 23:17. Повітряна тривога оголошена в низці північних областей України, зокрема в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:20. У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу в Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:23. "Ракетна небезпека для столиці! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!", — начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлюється...

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