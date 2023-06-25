У Київській та ще низці областей повітряна тривога: загроза атаки ракет

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Ввечері 25 червня низка областей України знову "почервоніла". Так, пролунали повітряні тривоги в північних та центральних областях, а в повітряному просторі зафіксували ракети та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога 25 червня

Оновлено 23:17. Повітряна тривога оголошена в низці північних областей України, зокрема в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Черкаській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:20. У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу в Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:23. "Ракетна небезпека для столиці! Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги!", — начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

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