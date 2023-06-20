У Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи: в повітрі "шахеди"
Вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігається повітряна тривога. Також лунають вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях 20 червня
Оновлено 03:51. Вибухи в Вінницькій області. Попередньо, працює ППО.
Оновлено 04:03. Інформують про два вибухи в Хмельницькій області.
Оновлюється...
Нагадаємо, що повітряна тривога шириться по Україні вночі, 20 червня. Також оголошено тривогу в Київській області.
Також ми повідомляли, що в Україні "почервоніла" значна частина областей. Також в Києві лунали вибухи.
Додамо, що в ніч з 18 на 19 червня російські окупаційні війська обстріляли Одеську область ракетами "Калібр". Усі чотири запущені загарбниками ракети знищила українська ППО.