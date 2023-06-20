Вибухи на Вінниччині. Ілюстративне фото: Волинь24

Вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігається повітряна тривога. Також лунають вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях 20 червня

Оновлено 03:51. Вибухи в Вінницькій області. Попередньо, працює ППО.

Оновлено 04:03. Інформують про два вибухи в Хмельницькій області.

Джерело: t.me/alarmukraine

Оновлюється...

Нагадаємо, що повітряна тривога шириться по Україні вночі, 20 червня. Також оголошено тривогу в Київській області.

Також ми повідомляли, що в Україні "почервоніла" значна частина областей. Також в Києві лунали вибухи.

Додамо, що в ніч з 18 на 19 червня російські окупаційні війська обстріляли Одеську область ракетами "Калібр". Усі чотири запущені загарбниками ракети знищила українська ППО.