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У Запоріжжі пролунали вибухи

18 серпня 2023 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Запоріжжі, місто під обстрілом
Вибухи у Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запоріжжі повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією ворогом було застосовано балістичне озброєння.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Загроза для області

Зазначимо, що о 10:41 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу. 

Мапа повітряних тривог

Небезпека на сході та півдні України

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ наголосили, що у східних та південно-східних регіонах є загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису

Нагадаємо, 10 серпня російські терористи знову обстріляли Запоріжжя. Очевидці показали момент прильоту ворожої ракети по місту.

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