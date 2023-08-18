Вибухи у Запоріжжі, місто під обстрілом

Вибухи у Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com

У Запоріжжі повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією ворогом було застосовано балістичне озброєння.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Загроза для області

Зазначимо, що о 10:41 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог

Небезпека на сході та півдні України

Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ наголосили, що у східних та південно-східних регіонах є загроза застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису

Нагадаємо, 10 серпня російські терористи знову обстріляли Запоріжжя. Очевидці показали момент прильоту ворожої ракети по місту.