Вибухи у Запоріжжі, місто під обстрілом

У Запоріжжі пролунали вибухи
18 серпня 2023 12:24
Вибухи у Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
У Запоріжжі повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією ворогом було застосовано балістичне озброєння.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Загроза для області
Зазначимо, що о 10:41 в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу.
Небезпека на сході та півдні України
Своєю чергою у Повітряних Силах ЗСУ наголосили, що у східних та південно-східних регіонах є загроза застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, 10 серпня російські терористи знову обстріляли Запоріжжя. Очевидці показали момент прильоту ворожої ракети по місту.