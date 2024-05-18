Повітряна тривога зараз, уночі 18 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Україну знову атакують ударні БпЛА — які області в небезпеці
Повітряну тривогу зараз, уночі 18 травня, оголосили у трьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Сумська, Полтавська та Харківська області.
Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, є загроза застосування ударних БпЛА.
Чому оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 01:24, а в Полтавській області — о 01:26. О 01:29 військові попередили, що ударні БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавської області. О 01:35 почалася повітряна тривога в Харківській області.
Оновлено: О 01:43 повітряна тривога поширилася на Миколаївську область.
О 01:45 військові повідомили, що група ворожих безпілотників летить через Харківщину. Також є загроза ударних БпЛА з півдня.
Оновлено: Станом на 02:14 БпЛА на Харківщині летять у південно-західному напрямку, дрони на Полтавщині — у західному напрямку, а безпілотники в Миколаївській області тримають курс на Кіровоградську область.
Оновлено: О 02:21 оголосили повітряну тривогу в Одеській області.
Нагадаємо, удень в п'ятницю, 17 травня, росіяни завдали двох ударів КАБами по Холодногірському району Харкова. Унаслідок цього обстрілу троє людей загинули, а ще майже три десятки громадян отримали поранення.
Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 17 травня, під російським ударом опинилася цивільна інфраструктура Одеського району. На місці влучення спалахнула масштабна пожежа. Одна людина загинула. Також є вісім поранених, п'ятьох з яких ушпиталили.
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