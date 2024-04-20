В Одесі пролунали вибухи — що відомо про ворожу атаку
Вибухи в Одесі пролунали вранці в суботу, 20 квітня. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Що відомо про атаку на Одещину вранці 20 квітня
Повітряну тривогу в Одесі та Одеській області в суботу, 20 квітня, оголосили о 05:37. У Повітряних Силах ЗС України попередили, що на півдні та сході спостерігається активність ворожої тактичної авіації, є загроза застосування авіаційних засобів ураження. О 05:55 військові повідомили, що в напрямку Одещини летить керована авіаційна ракета, імовірно, Х-59.
Після цього близько 05:58 місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Чорноморську.
Сили оборони півдня України зазначали, що йде бойова робота, та закликали громадян не фільмувати кадри роботи ППО.
Близько 06:11 потужний вибух пролунав в Одесі. Речник УДА "Південь" Сергій Братчук у голосовому повідомленні зазначив, що було гучно, але чуже в нашому небі літати не має права, та подякував Силам оборони. Інших офіційних коментарів щодо цього обстрілу поки що не було.
Нагадаємо, уночі 20 квітня пролунали вибухи в Покровському районі Донецької області. Повітряну тривогу тоді не оголошували.
Також ми повідомляли про те, що вранці 20 квітня під час повітряної тривоги було чутно вибух у Запоріжжі.
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