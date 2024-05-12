Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні лунає масштабна повітряна тривога — яка загроза arrow

В Україні лунає масштабна повітряна тривога — яка загроза

12 травня 2024 09:53
оновлено: 10:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Україні лунає масштабна повітряна тривога — яка загроза
Винищувач МіГ-31К. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На всій території України у неділю, 12 травня, оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил України.

Читайте також:

Повітряна тривога 12 травня

О 9:45 українські сили ППО попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 9:47 Повітряні Сили повідомили про оголошення тривоги по всій території України. Там попередили, що з аеродрому Саваслейка злетів винищувач МіГ-31К.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ
Мапа повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua
Мапа повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, протягом 11 травня російські війська скинули на місто Вовчанськ Харківської області й сусідні населені пункти понад 20 авіаційних бомб.

Раніше ми писали, що Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

війна
ЗСУ
Україна
ППО
повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина