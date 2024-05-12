В Україні лунає масштабна повітряна тривога — яка загроза
На всій території України у неділю, 12 травня, оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил України.
Повітряна тривога 12 травня
О 9:45 українські сили ППО попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
О 9:47 Повітряні Сили повідомили про оголошення тривоги по всій території України. Там попередили, що з аеродрому Саваслейка злетів винищувач МіГ-31К.
Нагадаємо, протягом 11 травня російські війська скинули на місто Вовчанськ Харківської області й сусідні населені пункти понад 20 авіаційних бомб.
Раніше ми писали, що Кривому Розі Дніпропетровської області в суботу, 11 травня, пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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