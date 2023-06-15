В Україні масштабна повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу

Ракета летить у небі. Фото: google.com

У четвер, 15 червня, близько 15:50 Україною почала ширитись повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.

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Близько 16 години в Україні почалась повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно усі регіони.

Повітряна тривога в Україні станом на 15:46. Скриншот

За повідомленням моніторингових груп, у повітря злетів МіГ-31К. Як відомо, саме цей літак — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.