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В Україні масштабна повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу

15 червня 2023 15:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Україні масштабна повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу
Ракета летить у небі. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У четвер, 15 червня, близько 15:50 Україною почала ширитись повітряна тривога. Є загроза ракетного обстрілу.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію.

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Близько 16 години в Україні почалась повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно усі регіони.

 

Повітряна тривога в Україні станом на 15:46. Скриншот

За повідомленням моніторингових груп, у повітря злетів МіГ-31К. Як відомо, саме цей літак — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

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