"Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА
Рівно рік тому російська ракета забрала життя 37 людей. Внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.
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"Сьогодні ми покладали квіти до річниці цієї трагедії. В роботі забувається багато чого, але сьогодні люди, які прийшли — всі були розчулені, і генерали, і полковники. Важко насправді це згадувати. Гадаю, що після нашої перемоги буде набагато чутливіше відчуватись, і ці спогади будуть нас ще наздоганяти", — зазначив Віталій Кім.
Що відомо про обстріл адмінбудівлі
29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу сталося влучання в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з дев'ятого по перший поверхи.
Розбирання завалів і пошук тіл загиблих тривали майже тиждень. 5 квітня Миколаївська обласна військово-цивільна адміністрація опублікувала список загиблих, в якому 37 людей. Це 17 співробітників ОДА, 10 представників тероборони, 6 військовослужбовців, 2 працівники Господарського суду та директор КП "Госптехобслуговування". Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у день удару проспав, що врятувало йому життя, однак загинула його секретар.
Як додав Віталій Кім, на Миколаївщині жити стало набагато легше після 31 грудня. Саме з того часу обстріли майже зупинилися.
Нагадаємо, у Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення. В регіоні спостерігаться збільшення сил та засобів виявлення та знешкодження небезпечних предметів.