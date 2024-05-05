Вибухи у Дніпрі — соцмережі
5 травня 2024 01:25
Робота української ППО. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
У Дніпрі вночі 5 травня чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Раніше у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу та попередили про загрозу ударів ворожими дронами.
Вибухи у Дніпрі вночі 5 травня
Близько першої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА в регіоні. Потім з'явилось уточнення: один з "шахедів" тримає курс на Дніпро.
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Місцеві телеграм-канали пишуть про декілька вибухів у місті. За попередньою інформацією, це може бути робота ППО України.
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