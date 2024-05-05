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Вибухи у Дніпрі — соцмережі

5 травня 2024 01:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Дніпрі вночі 5 травня
Робота української ППО. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Дніпрі вночі 5 травня чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Раніше у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу та попередили про загрозу ударів ворожими дронами. 

Вибухи у Дніпрі вночі 5 травня

Близько першої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА в регіоні. Потім з'явилось уточнення: один з "шахедів" тримає курс на Дніпро. 

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Повідомлення про активність ворожих безпілотників у Дніпропетровській обл. вночі 5 травня
Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Місцеві телеграм-канали пишуть про декілька вибухів у місті. За попередньою інформацією, це може бути робота ППО України.

Повідомленняя про вибухи у Дніпрі вночі 5 травня
Скриншот з Telegram/Дніпро Оперативний

Новина доповнюється.

війна
російські війська
вибух
обстріли
повітряна тривога

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