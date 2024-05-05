Робота української ППО. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

У Дніпрі вночі 5 травня чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Раніше у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу та попередили про загрозу ударів ворожими дронами.

Вибухи у Дніпрі вночі 5 травня

Близько першої години ночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих БпЛА в регіоні. Потім з'явилось уточнення: один з "шахедів" тримає курс на Дніпро.

Читайте також:

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Місцеві телеграм-канали пишуть про декілька вибухів у місті. За попередньою інформацією, це може бути робота ППО України.

Скриншот з Telegram/Дніпро Оперативний

Новина доповнюється.