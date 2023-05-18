У Києві лунають вибухи
Повітряна тривога триває по всій Україні. Наразі інформують про вибухи на Київщині.
Про це повідомляють моніторингові ЗМІ.
05:00. Вибухи в Київській області.
05:02. У Києві вибухи. Попередньо, ППО.
05:04. "Інформаційна тиша, не знімайте роботу ППО", — зазначив голова ОП Андрій Єрмак.
КМВА повідомляє про роботу ППО в Києві.
05:15. Місцеві ЗМІ повідомляють, що уламки від збитої ракети впали на дах одного з будинків столиці. Наразі здіймається невеликий дим.
05:18. "Кілька вибухів у столиці. В Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", — зазначив мер Києва Віталій Кличко.