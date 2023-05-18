У Києві лунають вибухи

Термінова новина

Повітряна тривога триває по всій Україні. Наразі інформують про вибухи на Київщині.

Про це повідомляють моніторингові ЗМІ.

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05:00. Вибухи в Київській області.

05:02. У Києві вибухи. Попередньо, ППО.

05:04. "Інформаційна тиша, не знімайте роботу ППО", — зазначив голова ОП Андрій Єрмак.

КМВА повідомляє про роботу ППО в Києві.

05:15. Місцеві ЗМІ повідомляють, що уламки від збитої ракети впали на дах одного з будинків столиці. Наразі здіймається невеликий дим.

05:18. "Кілька вибухів у столиці. В Дарницькому та Дніпровському районах. Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", — зазначив мер Києва Віталій Кличко.