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Внаслідок обстрілу пасажирського поїзда у Херсоні поранено провідника

3 травня 2023 15:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Внаслідок обстрілу пасажирського поїзда у Херсоні поранено провідника
Окупанти вкотре обстріляли Херсон
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 3 травня, російські окупанти обстріляли пасажирський потяг Укрзалізниці в Херсоні. В результаті "прильоту" поранено провідника.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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На станції Херсон сталося потрапляння до пасажирського вагона, внаслідок якого провідник отримав поранення. Усі пасажири перебували у безпечному укритті на момент обстрілу, тож ніхто з них не постраждав. Однак відправлення поїзда до Львова із затримкою у 14 хвилин було неминуче.

У цій поїздці на борту було 116 пасажирів. Проте залізниця просить пасажирів зберігати спокій та стежити за оголошеннями, щоб дізнаватися про будь-які зміни у планах поїздки.

"Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені станцією Миколаїв", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вкотре обстріляли місто Херсон. Під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу.

 

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