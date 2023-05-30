Внаслідок пожежі в житловому будинку Києва евакуюють жителів: є загиблий

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В Україні більшість областей досі "червона". На фоні масованого обстрілу столиці, зафіксували падіння уламків у кількох районах Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталі Кличко.

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03:54. У Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах виявили падіння уламків від збитого БПЛА. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив евакуацію з будівлі одного з районів Києва.

"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", — йдеться в повідомленні.

Пожежа в багатоповерховому будинку Голосіївського району. Фото: КМВА

04:48. "Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється", — повідомили в КМВА.