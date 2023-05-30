Внаслідок пожежі в житловому будинку Києва евакуюють жителів: є загиблий
В Україні більшість областей досі "червона". На фоні масованого обстрілу столиці, зафіксували падіння уламків у кількох районах Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталі Кличко.
03:54. У Дарницькому, Печерському та Голосіївському районах виявили падіння уламків від збитого БПЛА. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив евакуацію з будівлі одного з районів Києва.
"У Голосіївському районі, де пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу", — йдеться в повідомленні.
04:48. "Внаслідок пожежі в багатоповерховому будинку Голосіївського району евакуйовано 20 осіб. Одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можливо є люди. Інформація уточнюється", — повідомили в КМВА.