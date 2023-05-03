Вночі Україна намагалася завдати удару по Кремлю, — пресслужба Путіна
Пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники, повідомляє ТАСС.
У пресслужбі Путіна запевняють, що президент РФ не постраждав.
"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — цитує ТАСС повідомлення кремлівської пресслужби.
"Бавовна" над Кремлем
Тим часом, москвичі публікують відео диму над Кремлем. Як пишуть очевидці, вибух за силою був схожий на гуркіт грому.
Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі з нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарату.