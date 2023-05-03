Вночі Україна намагалася завдати удару по Кремлю, — пресслужба Путіна

Московський Кремль вночі. Фото: Wikimedia Commons

Пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники, повідомляє ТАСС.

У пресслужбі Путіна запевняють, що президент РФ не постраждав.

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"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", — цитує ТАСС повідомлення кремлівської пресслужби.

"Бавовна" над Кремлем

Тим часом, москвичі публікують відео диму над Кремлем. Як пишуть очевидці, вибух за силою був схожий на гуркіт грому.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня, у селищі Волна Темрюкського району Краснодарського краю сталася пожежа на резервуарі з нафтопродуктами. Росіяни заявили, що вона виникла через падіння безпілотного літального апарату.