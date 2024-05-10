Зеленський обговорив із Сирським важку ситуацію на фронті

Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, провів термінову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важку ситуацію на лінії фронту.

Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telеgram.

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За словами глави держави, Сирський доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.

"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту — важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр", — резюмує президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше армія Росії у п'ятницю, 10 травня, почала наступальну операцію на Харківську область, але внаслідок цього залишилась без трьох одиниць військової техніки.

Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад ворога пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".