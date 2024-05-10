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Зеленський обговорив із Сирським важку ситуацію на фронті

10 травня 2024 21:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський обговорив із Сирським важку ситуацію на фронті
Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, провів термінову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важку ситуацію на лінії фронту. 

Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telеgram.

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За словами глави держави, Сирський доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.

"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.  По всій лінії фронту — важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр", — резюмує президент.

зеленський війна
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше армія Росії у п'ятницю, 10 травня, почала наступальну операцію на Харківську область, але внаслідок цього залишилась без трьох одиниць військової техніки.

Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад ворога пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Харківська область
Донецька область
війна в Україні
Олександр Сирський
фронт

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