Зеленський обговорив із Сирським важку ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 травня, провів термінову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важку ситуацію на лінії фронту.
Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telеgram.
Ситуація на лінії фронту
За словами глави держави, Сирський доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей українським бійцям.
"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту — важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині — особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо — Часів Яр", — резюмує президент.
Нагадаємо, раніше армія Росії у п'ятницю, 10 травня, почала наступальну операцію на Харківську область, але внаслідок цього залишилась без трьох одиниць військової техніки.
Деякі штурмові групи мотострілецьких бригад ворога пробували прорватись на півночі області, в бік Вовчанська, але були зупинені спецпризначенцями НГУ "Омега".
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