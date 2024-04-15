Зеленський розповів подробиці підписання безпекової угоди з Латвією

Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс. Фото: Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Латвією. Наразі наша держава уклала вже дев'ять таких договорів.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 15 квітня.

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"Підписана безпекова угода з Латвією — це ще один крок до зміцнення нашого захисту від російського терору", — зазначив Зеленський.

Глава держави подякував уряду та народу Латвії за послідовну і непохитну підтримку та готовність допомагати українському народу. З латвійського боку угоду підписав президент Едгарс Рінкевичс.

Президент України розповів, що тепер Латвія стала учасником дронової коаліції. на території цієї країни буде створено полігон для тренування операторів БпЛА. Крім того, у 2024 Латвія виділить 112 мільйонів євро на військову допомогу Україні.

Зеленський також нагадав, що Україна уклала вже 9 таких домовленостей: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

"І ми продовжимо працювати над новими угодами з іншими країнами", — наголосив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Зеленський у рамках робочої поїздки до Латвії зустрівся з лідером країни Едгарсом Рінкевичсом. Сторони підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський перебував з робочим візитом до Литви. Там глава держави візьме участь у саміті Тримор'я, а також проведе перемовини з партнерами.