Зеленський розповів, за яких умов Україна отримає літаки від партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром розпочнуться наступальні дії. Вже після цього є надія, що західні партнери нададуть літаки.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо.

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Літаки для України

За словами Зеленського, війна йде таким шляхом, що Україні постійно доводиться доводити свої наміри на фронті. Спочатку солдати йдуть уперед, через три дні ЗСУ неможливо захопити і починаються постачання літаків.

"Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки", — сказав він.

Нагадаємо, що 3 травня Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Фінляндії.

Президент прибув із візитом до Фінляндії, щоб обговорити низку важливих питань для України. На конференції він буде із президентом Саулі Ніїністьо.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підсумував яку саме військову допомогу отримала Україна за минулий тиждень від західних партнерів. Президент зазначає: важливо постійно посилати сигнали Росії, що світ не вибачить її жахливих злочинів.