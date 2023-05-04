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Зеленський у Гаазі заявив, що Путін повинен бути засудженим за агресію РФ в Україні

4 травня 2023 13:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський у Гаазі заявив, що Путін повинен бути засудженим за агресію РФ в Україні
Президент України Володимир Зеленський в Нідерландах. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський виступає з промовою у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін повинен обов'язково бути засудженим за агресію РФ.

Про це Володимир Зеленський сказав у МКС.

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"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права", — заявив Зеленський.

Глава держави впевнений, що це станеться після перемоги України у війні, яку розпочав Володимир Путін. 

"Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. Подивіться, як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям", — зазначив Президент України.

Він також озвучив кількість російських воєнних злочинів в Україні за минулий місяць. Загалом їх нарахували 6139. Внаслідок дій окупантів загинули 207 людей, у тому числі 17 дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів. 

Також ми писали, що очільниця нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилася прийти на виступ Президента України Володимира Зеленського у парламенті. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що він обрав "невдалу дату" візиту.

Додамо, канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, Офіс Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

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