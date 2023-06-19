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17-річних абітурієнтів не випустять з України без важливого документа

19 червня 2023 19:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Виїзд за кордон: абітурієнтам радять встигнути до повноліття та мати важливий документ
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Багато українських батьків налаштовані відправити своїх синів на навчання за кордон. Для цього розглядають різні іноземні виші. Проте головне — встигнути до 18 років, інакше кордон опиниться на замку. 

Крім того, адвокат Світлана Соловей розповіла, без якого важливого документа не випустять 17-річних абітурієнтів. 

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Заборона студентам на виїзд за кордон 

Як відомо, минулого року влада заборонила українським студентам виїжджати з України. Усіх, хто досяг 18 років, припинили випускати з країни, попри запрошення іноземних ВНЗ, квитанції про оплату навчання, та навіть дозволи на виїзд з ТЦК та СП — з відстрочкою від служби в армії. 

Зняти заборону не допомогла навіть петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

 

Виїхати з України можуть тільки неповнолітні абітурієнти — який документ необхідно мати
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Як виїхати 17-річним та який документ потрібен обов'язково

Соловей, нагадала, що військовий облік починається з 16 років. Таким чином щойно виповнилося 17 років, необхідно отримати приписне. Саме цей документ необхідно буде пред'явити при проходженні кордону. 

"Наразі, наголошую, саме у червні 2023 року за кордон можуть виїхати хлопці, які не досягли 18 років. Єдина умова мати при собі приписне від ТЦК", — зазначає адвокат.

У Держприкордонслужбі також наголошують, що після запровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім певних винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються.

Також у ДПСУ підкреслили, що деяких 17-річних завертали на кордоні лише через те, що було відсутнє приписне. 

Варто зазначити, що до українських вишів без приписного не приймають, студенти мають обов'язково стояти на обліку в ТЦК та СП. Проте його наявність не потрібна, якщо вступити до іноземного вишу на дистанційне навчання. 

Раніше адвокат Ігор Ясько в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чи можуть вручити повістку абітурієнту.

Також адвокат Ігор Ясько пояснював, у яких випадках студенти можуть отримати повістку

Нагадаємо, ми писали, чи підлягають мобілізації аспіранти та докторанти. 

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