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17-летних абитуриентов не выпустят из Украины без важного документа

19 июня 2023 19:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд за границу: абитуриентам советуют успеть до совершеннолетия и иметь важный документ
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Многие украинские родители настроены отправить своих сыновей на обучение за границу. Для этого рассматривают разные иностранные вузы. Однако главное — успеть до 18 лет, иначе граница окажется на замке.

Кроме того адвокат Светлана Соловей рассказала, без какого важного документа не выпустят 17-летних абитуриентов.

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Запрет студентам на выезд за границу

Как известно, в прошлом году власти запретили украинским студентам уезжать из Украины. Всех, достигших 18 лет, прекратили выпускать из страны, несмотря на приглашение иностранных вузов, квитанции об оплате обучения, а также разрешения на выезд из ТЦК и СП с отсрочкой от службы в армии.

Снять запрет не помогла даже петиция, набравшая необходимые 25 тысяч подписей.

 

Выехать из Украины могут только несовершеннолетние абитуриенты - какой документ необходимо иметь
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Как уехать 17-летним и какой документ нужен обязательно

Соловей напомнила, что военный учет начинается с 16 лет. Таким образом, как только исполнилось 17 лет, необходимо получить приписное. Конкретно этот документ нужно будет предъявить при прохождении границы.

"Пока, подчеркиваю, именно в июне 2023 года за границу могут уехать ребята, не достигшие 18 лет. Единственное условиеиметь при себе приписное от ТЦК", — отмечает адвокат.

В Госпогранслужбе также отмечают, что после введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются.

Также в ГПСУ подчеркнули, что некоторых 17-летних заворачивали на границе только потому, что отсутствовало приписное.

Стоит отметить, что в украинские вузы без приписного не принимают, студенты должны обязательно стоять на учете в ТЦК и СП. Однако его наличие не нужно, если поступить в иностранный вуз на дистанционное обучение.

Ранее адвокат Игорь Ясько в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, могут ли вручить повестку абитуриенту.

Также адвокат Игорь Ясько объяснял, в каких случаях студенты могут получить повестку.

Напомним, мы писали, подлежат ли мобилизации аспиранты и докторанты.

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