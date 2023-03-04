Чого чекати від другого року війни

Наближається річниця війни — чого чекати далі

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Метью Сассекс — науковець Центру стратегічних та оборонних досліджень Австралійського національного університету. Весь рік він детально описував та аналізував події в Україні та росії. На його думку, 2023 рік нарешті дасть зрозуміти, яким буде фінал конфлікту. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Рік потому війна росії проти України загрожує перекроїти карту світової політики — і 2023 рік буде вирішальним

Війни формують світ. Окрім безпосередніх людських і фізичних втрат, війни змінюють долі суспільств і держав, народів, культур і лідерів. Вони встановлюють нові лінії доступу до ресурсів і впливу, визначаючи, хто що має, а хто ні. Вони створюють прецеденти для виправдання майбутніх воєн, а у випадку спроб завоювання можуть зрештою перекроїти карту світової політики.

Через рік після неспровокованого вторгнення 24 лютого 2022 року війна росії проти України охоплює всі ці небезпеки.

В умовах, коли Україна веде екзистенційну битву за своє виживання, а росія, схоже, буде рада знищити Україну, якщо їй не вдасться її завоювати, жодна зі сторін не має стимулів припинити війну.

Фото: REUTERS

За відсутності повного розвалу українських або російських збройних сил, похмура реальність полягає в тому, що війна, швидше за все, затягнеться на весь 2023 рік — і, можливо, далі.

2023 рік буде вирішальним

Але те, що станеться в Україні протягом 2023 року, матиме вирішальне значення. Насамперед, це покаже, чи можлива перемога однієї зі сторін, чи більш вірогідним є "заморожений" конфлікт.

Цей рік перевірить рішучість усіх головних героїв та їхніх прихильників:

здатність України відбивати російські атаки та відвойовувати території,

до якої міри владімір путін може втримувати покору всередині країни,

і навіть наміри Китаю, який розглядає можливість постачання москві зброї.

Те, як розгортатиметься війна у 2023 році, також покаже, наскільки реальною є рішучість Заходу протистояти агресорам. Чи буде він далі підтримувати Київ усіма можливими засобами, чи повернеться до крапельного надання допомоги, чи піддасться апатії та втомі від війни?

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Наразі Україна продовжує утримувати перевагу, навіть якщо збройні сили росії останнім часом дещо зменшили темпи. Але в найближчі місяці Київ зіткнеться з двома ключовими викликами.

По-перше, йому потрібно буде відбивати російські атаки, одночасно проводячи власні наступальні операції, для чого знадобиться західна важка бронетехніка, ударні засоби дальнього радіусу дії і, можливо, військово-повітряні сили.

По-друге, Україна потребуватиме подальшої міжнародної допомоги та сприяння для того, щоб її суспільний лад не зруйнувався внаслідок економічного колапсу, а також для того, щоб мати можливість пом'якшити подальшу шкоду, завдану її критично важливій інфраструктурі.

Армія путіна — і його влада — у центрі уваги

І навпаки — для того, щоб переломити ситуацію, росії доведеться кардинально змінити критичні показники своїх збройних сил. Нещодавній вражаючий провал російського штурму Вугледара на південному сході України, який багато хто розглядає як прелюдію до весняного наступу, не обіцяє нічого доброго.

Оскільки, за оцінками, 80% усіх сухопутних військ росії зараз залучені в конфлікті, а також десятки тисяч нових мобілізованих призовників прибувають на фронт, зростає тиск на тих, хто перебуває на вершині російського військового керівництва, щоб домогтися швидких результатів.

Неспроможність досягти цього в кінцевому підсумку відіб'ється на путіні. Для підтримання соціального порядку він стає все більш репресивним, забороняючи книги, проводячи тіньові призовні кампанії та ув'язнюючи багатьох, хто виступає проти війни.

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І хоча запекла боротьба між збройними силами і воєнізованою організацією "Група Вагнера", схоже, на сьогодні врегульована, той факт, що вона велася так публічно, свідчить про те, що путін більше не має такого ж залізного контролю над російськими лідерами, як було колись.

Звичайно, до нової російської революції (чи то зверху, чи знизу) ще далеко. У російської політичної еліти немає альтернативної ціннісної пропозиції щодо усунення путіна, а особисті ризики, пов'язані з цим, залишаються дуже високими. Зі свого боку, російське суспільство залишається фактично апатичним — якщо вже не без ентузіазму — щодо війни.

Але це може змінитися. Путін не зможе залишатися неушкодженим, постійно звинувачуючи Захід або караючи свої служби безпеки за власні помилки. Його тривале правління спирається на угоду, яку він уклав з росіянами: захищати їх і пропонувати стабільність з поступовим підвищенням рівня життя. За останні 12 місяців він порушив обидві частини цієї угоди, мобілізувавши велику кількість росіян воювати в Україні і спричинивши жорсткі санкції у відповідь на свої дії.

Використовуючи мобілізованих росіян як гарматне м'ясо і спустошивши значну частину російського суверенного фонду в 2022 році, щоб приховати шкоду, завдану економіці, путін створив подвійний тиск на російське суспільство.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

По-перше, попит на свіжих рекрутів став постійним, обов'язковим і невичерпним.

По-друге, санкції будуть набагато сильнішими. І враховуючи що мобілізаційні кампанії спрямовувались на маргіналізовані групи та меншини в росії, заможні та впливові регіони, такі як москва та Санкт-Петербург, у 2023 році вперше відчують на собі вплив війни.

Якщо війна загостриться, то це, швидше за все, станеться вже 2023 року

Якщо путіну буде складніше утримувати контроль всередині країни, то новий виток балансування на межі виглядатиме дедалі привабливішим. У свою чергу, це підвищує ризики ескалації конфлікту.

Вже протягом останніх 12 місяців кремль заграє з глобальними голодними іграми, натякає на ядерне знищення, піднімає привид "брудних бомб" і таврує практично всіх, хто виступає проти москви, як нацистів.

Досі Захід тактовно і пропорційно реагував на погрози кремля. За останній рік він значною мірою відмовився від російських енергоносіїв, усунувши ключову частину російських стратегічних важелів впливу. Але в 2023 році слід очікувати подвоєння зусиль москви, спрямованих на розкол західної єдності.

Схильність путіна до ризику означає, що в так званій "сірій зоні" можливі будь-які дії, окрім війни, що підтверджується повідомленнями про підтримку кремлем спроби державного перевороту в Молдові та допомогу сербським націоналістам, які протестують проти тісніших зв'язків з Косово. У більш широкому сенсі цей список може включати шантаж, кібератаки, саботаж і навіть вбивства на території НАТО в поєднанні з позерством і провокаціями з боку російських збройних сил.

Подібні зусилля, ймовірно, будуть докладені і для того, щоб спробувати вплинути на населення Заходу. Щоправда, попередні спроби росії загітувати довірливих і/або рефлекторно недовірливих західних громадян фальшивими наративами про розширення НАТО мали лише обмежений успіх, головним чином через те, що до болю очевидно, — росія веде війну за імперську експансію.

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Але так само, як баптисти та бутлегери часів сухого закону, вона продовжуватиме чинити тиск, намагаючись об'єднати, здавалося б, розрізнені групи, як, наприклад, антивоєнні кампанії, що об'єднали антиглобалістських ультралівих та прихильників теорій змови ультраправих.

Центр тяжіння НАТО й надалі зсуватиметься на схід

Центр тяжіння НАТО, ймовірно, продовжуватиме зсуватиметься далі на схід. І Польща, і Естонія стали рішучими захисниками українського суверенітету і відіграли особливо важливу роль у підштовхуванні більш стриманих європейських країн, в тому числі Німеччини і Франції, до більш твердої позиції. Фінляндія і Швеція, які є кандидатами на вступ до НАТО, також не сиділи склавши руки: обидві країни збільшили свої оборонні витрати на 2022 рік на 10-20%.

За винятком Угорщини, Бухарестська дев'ятка, сформована у 2015 році у відповідь на російську агресію в Криму, стала потужним голосом у НАТО, виступаючи за передачу Україні більш сучасних систем озброєнь.

У січні 2023 року Польща оголосила, що збільшує свої військові витрати до 4% ВВП, і розмістила численні замовлення на озброєння, в тому числі у США та Південній Кореї. Координація політики між Варшавою і Вашингтоном також посилилася, особливо в питаннях розміщення систем НАТО, військових і тренувань української армії. Зокрема, президент США Джо Байден несподівано відвідав Київ у понеділок, щоб оголосити про новий пакет військової допомоги, напередодні візиту до Польщі з нагоди річниці російського вторгнення.

Виклик для НАТО полягає в тому, що різновекторний підхід до України всередині Альянсу збільшує потенціал для розбіжностей і розколів. І навпаки, з огляду на небажання деяких західноєвропейських країн очолити відповідь на російську агресію, це повинні зробити країни Балтії, Польща та інші.

Зрештою, ті, хто пророкує швидке завершення війни росії в Україні, ймовірно, будуть так само розчаровані у 2023 році, як і 12 місяців тому. Минулий рік навчив нас багато чому: як слабкі можуть протистояти сильним, про небезпеку миру за будь-яку ціну, і про пиху тих, хто вірить, що автократів можна підкупити за допомогою заохочень.

Фото: УНІАН

Але, мабуть, найважливіше, що вона навчила нас ставити під сумнів наші припущення про війну. Зараз, через рік після конфлікту в Європі, який багато хто вважав неможливим, ми, ймовірно, знову відкриваємо для себе, наскільки доленосними можуть бути війни, що формують світ.

Метью Сассекс, науковий співробітник Центру стратегічних та оборонних досліджень, Австралійський національний університет

Фото: REUTERS