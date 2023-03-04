Чего ждать от второго года войны

Грядет годовщина войны — чего ждать дальше

Мария Кагал Редактор международного отдела

Мэтью Сассекс — ученый Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета. Весь год он подробно описывал и анализировал события в Украине и россии. По его мнению, 2023 год наконец-то даст понять, каким будет финал конфликта. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Год спустя война россии против Украины грозит перекроить карту мировой политики — и 2023 год будет решающим

Войны формируют мир. Кроме непосредственных человеческих и физических потерь, войны изменяют судьбы обществ и государств, народов, культур и лидеров. Они устанавливают новые линии доступа к ресурсам и влиянию, определяя, кто что имеет, а кто нет. Они создают прецеденты для оправдания будущих войн, а в случае попыток завоевания могут наконец перекроить карту мировой политики.

Через год после неспровоцированного вторжения 24 февраля 2022 года война россии против Украины охватывает все эти опасности.

В условиях, когда Украина ведет экзистенциальное сражение за свое выживание, а россия, похоже, будет рада уничтожить Украину, если ей не удастся ее завоевать, ни у одной из сторон нет никаких стимулов прекратить войну.

Фото: REUTERS

При отсутствии полного развала украинских или российских вооруженных сил мрачная реальность заключается в том, что война, скорее всего, затянется на весь 2023 год — и, возможно, дальше.

2023 год будет решающим

Но то, что произойдет в Украине в 2023 году, будет иметь решающее значение. Прежде всего, это покажет, возможна ли победа одной из сторон, или более вероятен "замороженный" конфликт.

Этот год проверит решимость всех главных героев и их поклонников:

способность Украины отражать российские атаки и отвоевывать территории;

до какой степени владимир путин может удерживать повиновение внутри страны;

а также намерения Китая, рассматривающего возможность снабжения москвы оружия.

То, как будет разворачиваться война в 2023 году, также покажет, насколько реальна решимость Запада противостоять агрессорам. Будет ли он поддерживать Киев всеми возможными средствами, вернется ли к капельному оказанию помощи, подвергнется ли апатии и усталости от войны?

Фото: president.gov.ua

Сейчас Украина продолжает удерживать преимущество, даже если вооруженные силы россии в последнее время несколько сбавили темпы. Но в ближайшие месяцы Киев столкнется с двумя ключевыми вызовами.

Во-первых, ему предстоит отражать российские атаки, одновременно проводя собственные наступательные операции, для чего понадобится западная тяжелая бронетехника, ударные средства дальнего радиуса действия и, возможно, военно-воздушные силы.

Во-вторых, Украина потребует дальнейшей международной помощи и содействия для того, чтобы ее общественный строй не разрушился вследствие экономического коллапса, а также для того, чтобы иметь возможность смягчить дальнейший ущерб, причиненный ее критически важной инфраструктуре.

Армия путина — и его власть — в центре внимания

И наоборот — для того чтобы переломить ситуацию, россии придется кардинально изменить критические показатели своих вооруженных сил. Недавний поразительный провал российского штурма Угледара на юго-востоке Украины, который многие рассматривают как прелюдию к весеннему наступлению, не обещают ничего хорошего.

Поскольку, по оценкам, 80% всех сухопутных войск россии сейчас задействованы в конфликте, а также десятки тысяч новых мобилизованных призывников прибывают на фронт, растет давление на тех, кто находится на вершине российского военного руководства, чтобы добиться быстрых результатов.

Неспособность добиться этого в конечном счете отразится на путине. Для поддержания социального порядка он становится все более репрессивным, запрещая книги, проводя теневые призывные кампании и арестовав многих из тех, кто выступает против войны.

Фото: Kremlin/REUTERS

И хотя ожесточенная борьба между вооруженными силами и военизированной организацией "Группа Вагнера", похоже, на данный момент урегулирована, тот факт, что она велась так публично, свидетельствует о том, что у путина больше нет такого же железного контроля над российскими лидерами, какой он имел когда-то.

Конечно, до новой русской революции (сверху или снизу) еще далеко. У российской политической элиты нет альтернативного ценностного предложения по устранению путина, а личные риски, связанные с этим, остаются очень высокими. Со своей стороны, российское общество остается фактически апатичным — если уже не без энтузиазма — по поводу войны.

Но это может измениться. Путин не сможет оставаться невредимым, вечно обвиняя Запад или наказывая свои службы безопасности за собственные ошибки. Его продолжительное правление опирается на соглашение, которое он заключил с россиянами: защищать их и предлагать им стабильность с постепенным повышением уровня жизни. За последние 12 месяцев он нарушил обе части этого соглашения, мобилизовав большое количество россиян воевать в Украине и вызвав жесткие санкции в ответ на свои действия.

Используя мобилизованных россиян как пушечное мясо и опустошив значительную часть российского суверенного фонда в 2022 году, чтобы скрыть ущерб, причиненный экономике, путин создал двойное давление на российское общество.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Во-первых, спрос на свежих рекрутов стал постоянным, обязательным и неисчерпаемым.

Во-вторых, санкции будут гораздо сильнее. И учитывая, что мобилизационные кампании направлялись на маргинализованные группы и меньшинства в россии, богатые и влиятельные регионы, такие как москва и Санкт-Петербург, в 2023 году впервые ощутят на себе влияние войны.

Если война обострится, это, скорее всего, произойдет уже в 2023 году

Если путину будет сложнее удерживать контроль внутри страны, то новый виток балансировки на грани станет выглядеть все более привлекательным. В свою очередь, это повышает риски эскалации конфликта.

Уже в последние 12 месяцев кремль заигрывает с глобальными голодными играми, намекает на ядерное уничтожение, поднимает призрак "грязных бомб" и клеймит практически всех, кто выступает против москвы, как нацистов.

До сих пор Запад тактично и пропорционально реагировал на угрозы кремля. За последний год он во многом отказался от российских энергоносителей, устранив ключевую часть российских стратегических рычагов влияния. Но в 2023 году следует ожидать удвоения усилий москвы, направленных на раскол западного единства.

Предрасположенность путина к риску означает, что в так называемой "серой зоне" возможны любые действия, кроме войны, что подтверждается сообщениями о поддержке кремлем попытки государственного переворота в Молдове и помощи сербским националистам, протестующим против более тесных связей с Косово. В более широком смысле этот список может включать в себя шантаж, кибератаки, саботаж и даже убийства на территории НАТО в сочетании с позерством и провокациями со стороны российских вооруженных сил.

Подобные усилия, вероятно, будут приложены и для того, чтобы попытаться повлиять на население Запада. Правда, предыдущие попытки россии сагитировать доверчивых и/или рефлекторно мнительных западных граждан фальшивыми нарративами о расширении НАТО имели лишь ограниченный успех, главным образом потому, что до боли очевидно, что россия ведет войну за имперскую экспансию.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Но так же, как баптисты и бутлегеры времен сухого закона, она будет продолжать оказывать давление, пытаясь объединить, казалось бы, разрозненные группы, как, например, антивоенные кампании, объединившие антиглобалистских ультралевых и сторонников теорий ультраправых сговоров.

Центр тяжести НАТО и дальше будет смещаться на восток

Центр тяжести НАТО, вероятно, будет продолжать смещаться дальше на восток. И Польша, и Эстония стали решительными защитниками украинского суверенитета и сыграли особенно важную роль в подталкивании более сдержанных европейских стран, включая Германию и Францию, к более жесткой позиции. Финляндия и Швеция, являющиеся кандидатами на вступление в НАТО, также не сидели сложа руки: обе страны увеличили свои оборонные расходы на 2022 год на 10-20%.

Кроме Венгрии, Бухарестская девятка, сформированная в 2015 году в ответ на российскую агрессию в Крыму, стала мощным голосом в НАТО, выступая за передачу Украине более современных систем вооружений.

В январе 2023 года Польша объявила, что увеличивает свои военные расходы до 4% ВВП, и разместила многочисленные заказы на вооружение, в том числе в США и Южной Корее. Координация политики между Варшавой и Вашингтоном также усилилась, особенно в вопросах размещения систем НАТО, военных и тренировок украинской армии. В частности, президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев в понедельник, чтобы объявить новый пакет военной помощи, накануне визита в Польшу по случаю годовщины российского вторжения.

Вызов для НАТО заключается в том, что разновекторный подход к Украине внутри Альянса увеличивает потенциал разногласий и расколов. И наоборот, учитывая нежелание некоторых западноевропейских стран возглавить ответ на российскую агрессию, это должны сделать страны Балтии, Польша и другие.

В конце концов, те, кто предсказывает скорейшее завершение войны россии в Украине, вероятно, будут так же разочарованы в 2023 году, как и 12 месяцев назад. Прошлый год научил нас многому: как слабые могут противостоять сильным, об опасности мира любой ценой и о высокомерии тех, кто верит, что автократов можно подкупить с помощью поощрений.

Фото: УНИАН

Но, пожалуй, самое важное, что она научила нас подвергать сомнению наши предположения о войне. Сейчас, через год после конфликта в Европе, который многие считали невозможным, мы, вероятно, снова открываем для себя, насколько судьбоносными могут быть войны, формирующие мир.

Мэтью Сассекс, научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований, Австралийский национальный университет

Фото: REUTERS