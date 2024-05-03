800 днів війни — чого за цей час навчилася Україна
Головним досягненням українського суспільства за 800 днів повномасштабної війни проти російського агресора стала єдність у боротьбі за збереження своєї держави. Українська нація ж під час війни здолала мовний, релігійний розкол.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Єдність українського суспільства
Головним підсумком 800 днів повномасштабної війни для України, на думку Дмитра Снєгирьова, є об’єднання українського суспільства.
"Ця єдність, єдність навколо ідеї збереження державності є найголовнішим здобутком України", — підкреслив експерт.
Становлення української нації
Дмитро Снєгирьов наголосив, що 800 днів великої війни знищили той розкол — мовний, релігійний та ін., — у якому перебувала наша держава.
"Зараз уже не стоїть питання само ідентифікації України і українців, також фактично вирішене головне питання української нації — на етнічній основі вона буде існувати чи політичній", — зазначив експерт.
Нагадаємо, 15–16 червня у Швейцарії відбудеться перший Глобальний Саміт миру. Він присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.
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