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800 днів війни — чого за цей час навчилася Україна

3 травня 2024 01:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
800 днів війни — чого за цей час навчилася Україна
Українці знаходять час для кохання навіть на війні. Фото: "Укрінформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головним досягненням українського суспільства за 800 днів повномасштабної війни проти російського агресора стала єдність у боротьбі за збереження своєї держави. Українська нація ж під час війни здолала мовний, релігійний розкол.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Єдність українського суспільства

Головним підсумком 800 днів повномасштабної війни для України, на думку Дмитра Снєгирьова, є об’єднання українського суспільства.

"Ця єдність, єдність навколо ідеї збереження державності є найголовнішим здобутком України", — підкреслив експерт.

Становлення української нації

Дмитро Снєгирьов наголосив, що 800 днів великої війни знищили той розкол — мовний, релігійний та ін., — у якому перебувала наша держава.

"Зараз уже не стоїть питання само ідентифікації України і українців, також фактично вирішене головне питання української нації — на етнічній основі вона буде існувати чи політичній", — зазначив експерт.

Нагадаємо, 15–16 червня у Швейцарії відбудеться перший Глобальний Саміт миру. Він присвячений розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Україна
Дмитро Снєгирьов
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